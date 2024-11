El patrimonio de Javier Milei creció casi 500% en un año

Los dólares son lo que explican el incremento patrimonial de Milei durante la gestión económica de Sergio Massa , a quien acusó de dejar al país al borde una inflación del 15 mil por ciento, con un cálculo poco claro. Primero, los U$S 20.000 que tenía en efectivo a inicios de 2023 los cotizó en $3.539.200 y a fines de diciembre, en $16.109.000 .

En segundo lugar, el dato más importante: en la DDJJ aparece un caja de ahorro al finalizar 2023 con US$ 65.522,87 , que el Presidente consigna como ingresos propios por un valor de $52.775.395 .

La ausencia de dólares había llamado la atención en sus anteriores declaraciones juradas, como diputado y candidato presidencial, ya que en plena campaña se jactaba de vivir de dar conferencias que le pagaban con dinero norteamericano. En el apartado de "ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos" consignó que obtuvo $22.021.827 durante el año y en "Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias" otros $35.434.617.

Los patrimonios del gabinete: Toto Caputo ganador

Quien declaró que no pudo con la inflación fue Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia anotó un incremento patrimonial de apenas el 74%. De los $2.034.531 iniciales pasó a $3.548.270. Encima, está endeudada con varios bancos por $1.090.866. Su principal acreedor es el Industrial and Commercial Bank of China. Le debe $687.230.

El principal activo de El Jefe es su vivienda en Vicente López cotizada en $1.833.559. No tiene acciones ni bonos y ostenta el patrimonio más austero del gabinete. Sin embargo, sus bienes fueron puestos bajo la lupa por La Nación, que reveló que en 2022 la hermana presidencial habría controlado una sociedad comercial en Miami que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$ 2,7 millones.

En el otro extremo aparece Toto Caputo. El ministro de Economía le ganó por goleada a la inflación de 2023: declaró ante la OA un incremento de 2042%: sus $744.541.568 iniciales pasaron a ser en diciembre $15.951.090.088.

Caputo no es el más acaudalado del gabinete. Ese puesto lo ostentaba Diana Mondino, que esta semana fue echada. La excanciller declaró un patrimonio de $23.746.302.146. Lo llamativo es que su reemplazante, Gerardo Werthein, podría hacerlo por partida doble: en el Palacio San Martín y también como el más rico de la administración mileísta, si mantuvo durante el año los $85.553.932.433 que apuntó en su DDJJ inicial presentada como embajador en Washington.