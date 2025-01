El PRO porteño sale en defensa de Jorge Macri ante la chicana de la tropa de Karina Milei

Live Blog Post

Lacunza le bajó el tono al cruce con Bullrich: "Hay que discutir argumentos"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza le bajó el tono a su cruce con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y remarcó que "hay que discutir argumentos, no personas".

"No pasó nada, no me gustan las rencillas personales. La gente está agobiada de eso. Hizo un comentario y yo le respondí. Hay que discutir argumentos, no personas. No tiene nada que ver lo que pasó, mejoremos el debate con ideas. No importa quién lo diga", sostuvo el exfuncionario de Mauricio Macrien TN este miércoles.