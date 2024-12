El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con el sindicato de Camioneros

Live Blog Post

Argüello, el sucesor de Pablo Moyano en la CGT: "No estamos muy lejos del paro general"

El dirigente de Camioneros Octavio Argüello, quien sucedió a Pablo Moyano en el triunvirato de la CGT, desafió al Gobierno a que se sincere y diga que "no hay más paritarias libres" y advirtió: “Se van a ir profundizando las condiciones, no estamos muy lejos del paro general”.

"La sumatoria de cosas va a desembocar en un conflicto, no porque no estemos dispuestos a un diálogo, pero no puede haber un diálogo entre sordos", se lamentó el sindicalista en radio Rivadavia este viernes tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno que se negó a homologar un 8% de aumento.