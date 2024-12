La foto que habla (de la guerra del peronismo): Sergio Massa volvió pejotizado y un tapón entre CFK y Kicillof

Live Blog Post

ATE cuestionó los exámenes de idoneidad: "Están hechos para que suframos"

El secretario gremial de ATE capital y delegado de ATE SALUD, Pedro Lynn, aseguró que "el problema no es que evalúen" con exámenes de idoneidad al personal estatal y cuestionó la finalidad de esa instancia: "El problema es que el examen está solo hecho para que suframos".

"El único objetivo es que sigamos estigmatizado como que no queremos ser evaluados, que pasemos otro diciembre difícil y que muchos trabajadores no rindan y se vayan", advirtió Lynn en radio Futurock y deslizó: "¿Cuál es la necesidad de preguntarle a alguien algo que no tiene nada que ver con su expertise o profesión?".

El trabajador del Ministerio de Salud detalló que la estrategia del sindicato en contra de las políticas de ajuste del Gobierno consiste en movilizarse, recurrir a la Justicia y capacitar a quienes tienen que rendir los exámenes.