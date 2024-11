Guillermo Francos: "El Gobierno no está preocupado por el tema de la falta de dólares"

Live Blog Post

Mogetta: "Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo del Estado"

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, advirtió que "Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo del Estado" y que si la privatización "no se da", el Gobierno intentará que "la acepten los empleados y si no la aceptan, se cerrará".

En relación al enfrentamiento con Intercargo y las medidas de fuerza de los empleados, Mogetta explicó en radio Mitre que “la instrucción del Gobierno es llevar esto hasta las últimas consecuencias para que no quede impune y paguen las consecuencias que tiene que pagar”.