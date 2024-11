Javier Milei: "Si no fuera por la grandeza y la generosidad de Bullrich y Mauricio Macri, no sería presidente"

Live Blog Post

Kicillof reclamará al Gobierno la continuidad de 1.000 obras en PBA junto a intendentes de todos los partidos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que la oposición le pide que "insista" con el pedido por las 1.000 obras públicas desfinanciadas en la provincia de Buenos Aires y adelantó que invitará esta semana a intendentes "de todas las fuerzas políticas" a firmar un reclamo en conjunto al gobierno de Javier Milei.

Kicillof prometió "no interrumpir" el plan de obra pública que desplegó en su primera gestión, pero reconoció que "resulta cada vez más difícil mantenerlo" debido al "ahogo financiero y el desquicio económico" de la gestión nacional. "Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo", consideró el economista este lunes en Twitter.

"En un país con tantas deudas sociales, detener las obras no es una buena e ingeniosa idea para generar superávit, es directamente un crimen social", concluyó el mandatario provincial.