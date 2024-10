Oscar Parrilli: "La única persona que puede ordenar y enderezar el peronismo es CFK"

Live Blog Post

Patricia Bullrich criticó a Larreta y le pidió a la oposición aliada que "se comprometa y no dude"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por "gobernar con miedo" y le pidió a la oposición aliada al Gobierno que "se comprometa y no dude".

"No quería tocar los piquetes: no se animaba. Tenía esta frase: ‘Tengo miedo a que haya un muerto’. Pero si gobernás con miedo, gobernás mal, porque no solucionás los problemas", consideró la funcionaria de Javier Milei sobre Larreta.

Bullrich señaló en TN que el Gobierno necesita que "todo aquel que quiera un cambio de fondo se comprometa y que no dude o empiece a tener miedo" y recordó: "En las PASO gané porque fui con una política de no tibieza". La ministra adelantó que no quiere ser candidata en 2025 y afirmó que prefiere "seguir en el ministerio".