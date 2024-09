El presidente de Aerolíneas Argentinas calificó el paro de pilotos como “salvaje”

Live Blog Post

Sin autocrítica, CFK les pegó al "exlibertario" Milei, al peronismo y a los gremios

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó otra carta en Twitter para recordarle al presidente Javier Milei que Argentina tiene una economía bimonetaria y sufre de falta de dólares, pero también señaló que el peronismo "se torció" y le pidió "alinear pensamiento, palabra y acción" y revisar su relación con los sindicatos.

La ex titular del Senado tildó al jefe de Estado de "exlibertario" por controlar los precios del dólar, la tasa de interés y los salarios. "Solo ha liberado el cuarto precio de la economía; el de los bienes y servicios, aunque con ciertas limitaciones", apuntó CFK este viernes.

Mientras que, sin incluirse, al peronismo le reclamó que "no advirtió la modificación de las relaciones laborales" lo que derivó en una crisis de representatividad sindical, que "no construyó una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización", que "no impulso la reversión del déficit fiscal" y que "no planteó una revisión y reforma profunda de la educación pública", entre otros señalamientos.