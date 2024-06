Toto Caputo: "Al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos"

Live Blog Post

Francos confía en que se aprobarán los cambios en Ganancias y Bienes Personales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cree que los cambios para restaurar el impuesto a las Ganancias y el artículo original de Bienes Personales "se van a aprobar" y reconoció que habrá "algunas cosas" con las que el Gobierno no quedará "conforme".

"Hubiéramos querido más, pero probablemente el Congreso fije algún límite que todavía no tenemos muy claro cómo va a ser", advirtió en TN el funcionario en la previa del supermartes de rosca para lograr el dictamen de la ley ómnibus XXS, que llegaría por segunda vez al recinto de la Cámara de Diputados este jueves.

Además, Francos reclamó que Unión por la Patria no acompaña "en nada" al Ejecutivo. "El kirchnerismo todavía no puede aceptar que casi una posición política unipersonal los haya derrotado en una elección", apuntó el ex ministro del Interior y deslizó: "Un hombre que venía de la calle sin estructura política derrotó a la estructura política".