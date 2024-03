El Gobierno les descontará el día a las empleadas estatales que no vayan a trabajar el 8M

Live Blog Post

El Gobierno le descontará el día a las empleadas estatales que paren el 8M

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que este viernes, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y las trabajadoras y cuidadoras paran de brindar sus servicios para demostrar el valor que aportan a la sociedad, se le descontará el día a las empleadas estatales que adhieran a la medida de fuerza.

“Quienes no vayan a trabajar se les va a descontar el día, eso siempre fue así, no por el Día de la Mujer”, reiteró el portavoz del Presidente Javier Milei. El funcionario prometió difundir "si hay alguna actividad relacionada al Día de la Mujer", pero que todavía no tenía las agendas del viernes.