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OTRO MODELO

Con la industria fueguina en crisis, Martín Pérez busca abrir nuevos mercados internacionales para Río Grande

El intendente de la ciudad más poblada de Tierra del Fuego cerró acuerdos en el país asiático con empresas de tecnología y energías renovables.

Por Letra P | Periodismo Político
Con la industria fueguina en crisis, Martín Pérez busca abrir nuevos mercados internacionales para Río Grande

Con la industria fueguina en crisis, Martín Pérez busca abrir nuevos mercados internacionales para Río Grande

En medio de la crisis de la industria fueguina, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, cerró acuerdos en China con empresas de tecnología, energías renovables e instituciones académicas, tras concretar el hermanamiento de su ciudad, la más poblada de Tierra del Fuego, con Benxi, ubicada en el norte del gigante asiático.

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En medio del debate por el futuro productivo fueguino, Pérez busca posicionar a la ciudad como plataforma industrial y tecnológica para atraer inversiones, diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de empleo en el extremo sur de la Patagonia.

La misión de Martín Pérez

La misión se desarrolló en un contexto marcado por la caída de la actividad industrial y la incertidumbre sobre el régimen de promoción fueguino. A su regreso al país, Pérez remarcó que el objetivo fue mostrar ante empresas e instituciones chinas las capacidades productivas, tecnológicas y humanas de Río Grande.

Martín Pérez China 2

Uno de los encuentros centrales fue con directivos de EHang, una compañía especializada en drones y tecnología aplicada a emergencias, rescate, logística y operaciones en zonas de difícil acceso. Allí se acordó avanzar en una agenda de trabajo para evaluar posibles líneas de cooperación e inversión en la ciudad, que incluyen el compromiso de una visita de los directivos de la firma durante las próximas semanas.

“Hemos logrado que en los próximos 60 días aproximadamente vamos a recibir al gerente de asuntos globales de la compañía. Va a estar llegando a Río Grande y vamos a trabajar puntualmente la posibilidad de que esta empresa comience a abrir su mercado latinoamericano haciendo pie en Tierra del Fuego”, detalló el intendente.

Empresas de China para Río Grande

La agenda también incluyó gestiones vinculadas a energías renovables, producción de alimentos bajo cubierta, cooperación académica y desarrollo tecnológico. Entre ellas, se destacó la visita a Goldwind, una de las empresas de referencia mundial en transición energética y producción de aerogeneradores, que recientemente inauguró sus operaciones en la ciudad en asociación con TotalAustral.

Martín Pérez China 3

Pérez planteó que Río Grande necesita abrir nuevas alternativas frente al impacto que atraviesa la actividad industrial fueguina. “Tenemos que pensar instancias de reconversión, de ampliación de nuestra matriz. Fuimos a plantear eso también: todo esto tenemos en Río Grande para ofrecer”, afirmó.

El viaje se produjo luego de la firma del hermanamiento entre Río Grande y Benxi, una ciudad industrial de la provincia de Liaoning. Para el gobierno municipal, ese vínculo puede convertirse en una puerta de entrada para ampliar relaciones comerciales y de cooperación con actores públicos y privados de China.

“Nosotros lo que hacemos es no quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad que estamos viviendo. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se puedan generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo de calidad en nuestra provincia”, concluyó Perez.

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