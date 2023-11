Analía del Franco: "No hay una crisis de la democracia; hay demandas insatisfechas"

"No hay una crisis de la democracia " como sistema, sino una serie de demandas básicas de la sociedad que "los gobiernos de la democracia" no han sabido satisfacer, distingue la socióloga Analía del Franco cuando se la consulta sobre el significado y el alcance de surgimiento de una fuerza de ultraderecha que en dos años viajó como un rayo de la nada misma a la Casa Rosada, donde se instalará Javier Milei el 10 de diciembre. Además, tranquiliza: el sistema "genera anticuerpos" contra expresiones que lo acechan.

"No creo que el sistema democrático esté complicado", insiste y advierte: "Hay una situación en la que la política no está dando las respuestas necesarias" y "no está escuchando a la gente". "La gente pide tranquilidad y (por el contrario) tenemos este cuco eterno que es la inflación", que representa "el gran síntoma de lo que no se puede resolver".