"No entiendo qué quiere decir dolarizar", se hace Carlos Corach , que entiende todo. "¿Qué va a hacer?", pregunta y se refiere a Javier Milei . "¿Va a imprimir dólares?", cuestiona y a la vez desacredita la propuesta que fue estrella de la campaña del candidato ultraderechista que el domingo 19 disputará el ballotage presidencial con Sergio Massa . "Yo no soy economista, pero tampoco soy un tarado", clausura el tema el dirigente peronista de 88 años, uno de los referentes fundamentales de la década menemista.

Primero secretario de Legal y Técnico y luego ministro del Interior del gobierno encabezado por Carlos Menem , Corach repasa esa era reivindicada y denostada con la misma pasión. "Fueron años de respeto irrestricto a la libertad de expresión, de crecimiento económico y de pacífica convivencia política", destaca, aunque acepta que tuvo sus "claroscuros". "Me hubiera gustado que hiciéramos más por el nivel de vida popular" y quedaron "las deudas en seguridad como los dos atentados", señala, en refeferencia a los ataques a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y a la sede de la AMIA (1994).

Corach identifica como virtud la decisión de Menem de no atarse a sus promesas de campaña (salariazo, revolución productiva). Cita, para argumentar en favor de su postura, al expresidente estadounidense John Kennedy . "El gobernante -dice- no debe empecinarse en seguir los rumbos que ha prometido, que son parte de su ideología tradicional, sino que debe tratar de encauzar sus políticas en las grandes corrientes mundiales".

- Yo no sé qué es dolarizar. ¿Qué va a hacer (el candidato de La Libertad Avanza)? ¿Va a imprimir dólares? Yo no soy economista, pero tampoco soy un tarado y no entiendo qué significa dolarizar.

- Reemplazar el peso por el dólar.

- ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a imprimir dólares?

- No.

- ¿Y cómo vamos a hacer?

- Vivir con lo que ingrese en concepto de importaciones...

- ¿Y usted cree que eso es posible? Yo creo que no.

