Un primer antecedente está en la carta mediante la cual Figueroa anunciaba su renuncia a participar en las internas partidarias y su candidatura a gobernador por fuera del Movimiento Popular Neuquino (MPN). De ahí en adelante, la construcción narrativa de un MPN monopolizado por el sector Azul, que responde a Jorge Sapag y gobierna de espaldas a la población neuquina y no atiende sus demandas reales, que “daña” y no escucha críticas internas, permitió progresivamente traccionar a distintos actores del arco político local que vieron en Figueroa la posibilidad real de dar vuelta la taba, y especialmente al electorado.

La diferencia en los estilos, como segunda clave, describe no solamente las fortalezas de Figueroa con su liderazgo carismático, sino especialmente las enormes falencias que en el seno de la lista Azul no vieron (ni quisieron ver) como error en la instalación de un candidato como Marcos Koopmann, que arrastra el lastre de un administrativista al igual que el gobernador Omar Gutiérrez, con una empatía forzada en el correr de los años, y que a la hora de hacer campaña no alcanza para revertir el desconocimiento, a pesar de los recursos económicos.