Galdeano: "Vamos a tener candidato propio, aunque Javkin también puede ser"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El verano del diputado Julián Galdeano es “semiactivo”. Arquitecto político del fenómeno Carolina Losada, líder del sector MAR dentro de la UCR de esta provincia, pero con una pata también en el PRO, jugador importante dentro del armado del frente de frentes, pasa su enero en Funes, la ciudad lindera a Rosario que elige como base Lionel Messi cuando viene a Argentina, aunque a diferencia del mejor jugador del mundo, el legislador no vive en uno de los tantos barrios cerrados que proliferan en la ciudad.

Con la compañía de su familia y su perro Chinchulín, Galdeano mecha mañanas de trabajo con tardes de música, series, caminatas, pileta ("aunque el sol está tremendo") y hasta algún partido de tenis. A la noche, anfitriona las “gastroreuniones”, generalmente en su casa, donde la política se distiende y charla relajadamente alrededor de la parrilla sobre lo que le espera en este año electoral. “Es un año atípico, enero de los años electorales no es igual a todos los eneros”, dice, apenas comienza la charla con Letra P.



-¿Qué falta para que el frente de frentes esté cerrado?

-Estamos en la recta de consolidación. Prácticamente no hay diferencias y las cuestiones que había para conversar o para limar se resolvieron, así que estamos encaminándonos a lo que es más importante: discutir las definiciones de lo que tiene que ser una propuesta para Santa Fe



-¿Cómo van a hacer para controlar las diferencias dentro del frente de frentes?

-Son más actuaciones para el público propio que diferencias reales, no son tan relevantes, por lo que se resuelven con un poco de muñeca, de diálogo y cronoterapia, que pase un poquito el tiempo. No veo que haya grandes obstáculos en los temas más trascendentes. Hay juegos de posicionamiento sectoriales o partidarios o personales y eso hace que se exagere un poco, pero no porque haya verdaderamente una diferencia de fondo.

-En la Asamblea Legislativa por los jueces comunales hubo un par de cruces entre la oposición: ¿La relación con el gobierno provincial puede ser un foco de esas diferencias?

-Todos estamos en la oposición y somos muy críticos de la gestión de Omar Perotti. Hay matices: están quienes tienen un nivel de confianza nula respecto de tener un diálogo con el gobierno, y hay otros que pensamos que hay que tener una articulación razonable. Son matices que no hacen a la cuestión de fondo. Los jueces de pequeñas causas resuelven el 0,5% de los temas que tienen que ver con el día a día de los santafesinos, es un tema muy menor. Distinto es el tema de las autoridades superiores del MPA, en eso hay que ser inteligentes y tener una unidad política desde la oposición, y lo estamos haciendo.



-¿La senadora Carolina Losada va a ser candidata a gobernadora?

-No hay que descartarlo. Estamos con Carolina y con Dionisio (Scarpín) trabajando una vez por semana sobre cada área de gobierno. Lo importante es qué idea vamos a llevar, después los nombres veremos. Vamos a tener candidatos en la cancha que lleven adelante las ideas con las que estamos trabajando y que representan a un equipo que va a aspirar a transformar Santa Fe en serio.

-Scarpín ya lanzó su candidatura y está en el mismo espacio que Losada, ¿cómo se resuelve esa cuestión si la senadora decide jugar?

-Está conversado entre todos aquellos que tienen aspiraciones razonables, legítimas, algunos entienden que necesitan más tiempo de posicionamiento y por eso avanzan a otra velocidad y no está mal. Son potenciales candidaturas que no necesariamente van a terminar estando pero que, si tuvieran que estar, hay que prepararlas con tiempo, independientemente de lo programático, porque el nivel de conocimiento de los candidatos es algo que hay que tenerlo en cuenta



-¿Está la posibilidad de que haya dos candidatos del espacio?

-No, está conversado. Si es Carolina, será Carolina. Si es Dionisio, será Dionisio. Si es otro será otro, pero dos no.

-¿Tiene asidero el rumor de que Losada apuesta a ser candidata a vicepresidenta?

-La expectativa más importante de Carolina es ser una buena senadora nacional y lo ha hecho bien, ha logrado instalar cuestiones de nuestra provincia en la agenda nacional y alza su voz con mucha energía, mucho sentido común y yendo al frente. El escenario de candidaturas, sea para la provincia o sea para la nación, todavía es incierto. Mal podemos pensar, si no está con claridad quiénes van a ser los candidatos a presidente, quienes van a ser los vices. En el caso de Santa Fe es distinto porque depende de nosotros.



-¿Existe la posibilidad de una alianza con el espacio del intendente Pablo Javkin?

-Nosotros vamos a tener candidato propio, aunque ese candidato propio puede ser también Javkin. Será un candidato que surja de nuestra definición, no de un entendimiento con terceros. Si recreamos un espacio, para lo que estamos dialogando mucho con Pablo, con sectores del PRO, del socialismo y de otras fuerzas, después se discutirá quién es mejor candidato. Creemos que es tiempo de abrirse. Si el mejor candidato no surge de nuestro espacio y hay que tener un entendimiento, estamos dispuestos a hacerlo.

-Si Javkin decide ser candidato a gobernador, ¿cuál le parece que es el mejor candidato o la mejor candidata para Rosario?

-No me presento esos escenarios porque sería como preguntarse quién sería el mejor acompañante de Messi si juega el mundial del 2026: todavía no sabemos si lo va a jugar. Como principios generales, queremos una fórmula provincial que tenga capacidad de convocar, que sea ganadora y también garantizar que eso no signifique dejar atrás lugares que ya forman parte del activo de la oposición, como gobernar Rosario o Santa Fe u otros lugares de la provincia.



-¿Tienen decidido a qué espacio o a qué candidato van a apoyar en las elecciones nacionales?

-El candidato que surja de JxC. No me atrevo a decir si va a ver PASO o no dentro de la coalición y qué candidatos o candidatas van a figurar. Me preocupa la capacidad de construcción que JxC debe exhibir, a veces flaquea en términos de unidad y de qué queremos para la Argentina. Tenemos que evitar que vuelva a pasar llegar al gobierno sin tener precisiones de qué queremos hacer, con quiénes lo queremos hacer y cómo. A veces exteriorizamos excesivamente diferencias internas que solamente ayudan a un kirchnerismo devaluado que se fortalece y tiene la utopía de revivir cuando esas cosas pasan.