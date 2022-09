Morales pidió "institucionalizar" el llamado al diálogo del oficialismo

El persidente de la UCR, Gerardo Morales, se mostró a favor de la propuesta de diálogo con la oposición impulsada por el Gobierno en medio de un contexto de tensión, aunque consideró que el llamado tiene que ser por las vías institucionales. En esa línea, adelantó que no participará este sábado de la "Misa por la paz" que se oficiará en la Basílica de Luján, a la que asistirán referentes del oficialismo y los movimientos sociales.



“El Gobierno se equivoca, no puede convocar a la unión nacional y decir que a unos los convocan y a otros no”, afirmó el gobernador jujeño en declaraciones a Urbana Play y explicó que no se sumará a la actividad religiosa "por el esquema de la convocatoria", que se da "en el marco del Frente de Todos, marchan (Juan) Grabois y las organizaciones sociales".



En este contexto, el jefe partidario sostuvo que “hay que institucionalizar” esta mesa de diálogo que intenta promover el FdT, a la vez que reconoció que conversó sobre esta cuestión con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

“También es importante ver de qué vamos a hablar en esta mesa de diálogo. Si vamos a hablar de matriz energética, de producción y de minería, yo estoy”, indicó el mandatario norteño, aunque estimó que "el Gobierno todavía no tiene claro el esquema de diálogo".

"Wado está haciendo un gran esfuerzo y luego viene el Presidente y dice que no está convocando al diálogo”, agregó.

Morales reconoció que en Juntos por el Cambio (JxC) hay "extremos que no contribuyen” a generar este clima de diálogo e insistió en que, “si alguien plantea la pena de muerte, no contribuye en nada”.

Morales se refirió a la iniciativa del diputado nacional Francisco Sánchez, del PRO, quien propuso instaurar la pena de muerte para condenados por corrupción, pero luego dijo que desistirá de presentar la propuesta el Congreso.



“Hay quienes no quieren el diálogo en el Frente de Todos y también en nuestro espacio y no hay destino por ese camino”, sostuvo Morales.