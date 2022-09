Presupuesto 2023: la Liga de las provincias elevó su pliego de condiciones

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) A horas de que el Gobierno presente el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que, entre otras previsiones, establece la reducción del déficit fiscal al 1,9%, la Liga de Gobernadores y Gobernadoras oficialistas y afines a la Casa Rosada elevó un pedido al jefe de Gabinete, Juan Manzur, con su propio pliego de condiciones. El planteo resalta la necesidad de respetar las autonomías y que no haya "injerencia" institucional, en clara alusión al litigio aún no resuelto por los fondos de la coparticipación federal debido a un recurso que presentó el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el que debe expedirse la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal está en la mira de la Liga, que reclama la ampliación a 23 integrantes, con paridad de género y distribución federal.

La proclama de las autoridades provinciales se produce unos días después de que los 10 gobernadores del Norte Grande, donde están incluidos los radicales cambiemistas Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), emitieran en Chaco dos notas dirigidas al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón, en las que les piden definiciones claras sobre los subsidios a la energía eléctrica y el gas para la región.

Además, elevaron un grilla de cómo creen que debería ser la ampliación del subsidio para el consumo de energía eléctrica para las provincias en donde se dan temperaturas de extremo calor, entre noviembre y marzo. Aún aguardan una respuesta.

Fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien posteó en su cuenta de Twitter un "hilo" con el listado de pedidos para visibilizar la demanda, protocolar y con buenos modales, pero reclamo al fin. Horas después hicieron lo propio su par de Tierra el Fuego, Gustavo Melella, y el mandatario riojano Ricardo Quintela.

Capitanich dejó sentado en su mensaje al resto de quienes firmaron el listado de demandas: Axel Kicillof, de Buenos Aires; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca; Gildo Insfrán, de Formosa; Arabela Carreras, de Río Negro; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Omar Perotti, de Santa Fe; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Sergio Uñac, de San Juan; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.

Sin rodeos, la Liga federal pide un "tratamiento equitativo de los subsidios en el transporte público de pasajeros", el "sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía argentina" e insiste con el pedido de "garantizar un tratamiento diferencial del subsidio energético teniendo en cuenta la segmentación por el consumo de energía/mes en base a la temperatura promedio de las provincias".

El punto 4 del petitorio machea con el reclamo de ciertos sectores de la dirigencia política que buscan la suspensión de las PASO el año próximo. "Redistribuir los recursos no imprescindibles -financiamiento de gastos electorales- a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social", dice el texto. Es la misma base argumental que sostuvo Quintela casi al mismo tiempo este miércoles.

"Generar las condiciones necesarias para reducir la inflación, recuperar el poder adquisitivo del salario y movilizar los factores productivos" para favorecer la creación de empleos y "promover un fondo específico para transformar los planes sociales en empleos dignos" son otros dos pedidos de la Liga.

Zonas francas, puertos secos, parques industriales y "una logística integrada" para incentivar las inversiones y las exportaciones, y "establecer un sistema de financiamiento explícito para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación determinando una garantía anual en el presupuesto", también aparecen en el listado.

En el cierre, el documento también contiene un pedido para la oposición, que el año pasado no aprobó el proyecto de Presupuesto. "Es preciso lograr una participación activa de todos los legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el Presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales. Debe ser fruto de un consenso institucional en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas", advirtieron, con la intención de que no se repita lo ocurrido con el proyecto de gastos y recursos de 2022.