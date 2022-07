Buenos Aires, la piedra que atenta contra el paso a paso de Larreta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Para el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el paquete de reformas en lo laboral, previsional y otras áreas de gestión que pretende llevar adelante Horacio Rodríguez Larreta en caso de llegar a la presidencia no podría aplicarse con eficacia si la oposición no gana también la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Atribuye la eventual imposibilidad a un factor político: si Axel Kicillof logra su reelección, el kirchnerismo apelará “a la grieta y hostigamiento permanente” para perjudicar un gobierno de Juntos por el Cambio.

También podés leer Cómo se reparte el apoyo de los intendentes PRO en la pelea por la gobernación

“Quiero aportar a un equipo que ayude a cambiar el país, porque no hay cambio posible en la Nación si el kirchnerismo sigue gobernando la provincia de Buenos Aires. Si esto último sucede, va a ser un factor de grieta y hostigamiento permanentes a la presidencia de Juntos por el Cambio. Por eso quiero redoblar los esfuerzos ganar, aunque sea por un voto, la gobernación bonaerense”, remarcó el jefe comunal de Propuesta Republicana (PRO) a Letra P.

El deseo de Valenzuela debe remontar una cuesta demasiado empinada, según la visión de algunos de sus socios políticos. Por caso, dirigentes del entorno del ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que trabaja por la candidatura a gobernador de Diego Santilli, reconocieron en un encuentro privado que “hoy” no están en condiciones de ganarle al Frente de Todos (FdT) en el principal distrito electoral del país, pero que, aun así, sí pueden ganar en la nación.

En el sector del alcalde porteño se entusiasman con la llegada a la Casa Rosada. Lanzado a la carrera presidencial, Larreta ya prometió aplicar en el país una reforma laboral y previsional y dijo considerar también que YPF debería operar “como una empresa privada”. “No jodamos más con la boludez entre halcones y palomas, lo que necesitamos atrás de las reformas que hacen falta en el país es un apoyo político amplio. Tenemos la gran oportunidad de ganar las elecciones en 2023 y debemos hacernos cargo de eso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño unos días antes de precisar aquella propuesta, a la vez que detalló que para alcanzar ese objetivo se requerirá una serie de condiciones que espera recolectar este año. Entre ellas, enumeró, el requerimiento de abrir la alianza más allá de los partidos actuales, incluido el peronismo.

En esto también está trabajando Valenzuela. Por un lado, como parte de la mesa chica bonaerense, a la que también se sientan Santilli y su operador político Agustín Forchieri y el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. “En Tres de Febrero amplié el resultado de las elecciones con 10 puntos de corte de boleta. Ya en 2019 me votó mucha gente con la boleta de Alberto Fernández, entonces, cuando hablamos de ampliar, nos referimos a todos los espacios, desde peronistas hasta aquellas personas que confiaron en nosotros en 2015 y luego nos dejaron de votar”, agregó el dirigente de la Primera sección, que remarcó que ese modelo de persuasión de nuevos electorados deben trasladarlo también al ámbito provincial.

Apoyado en el mostrador de Copetín Fiat, un bodegón ubicado en pleno corazón de Caseros, justo en la histórica esquina en la que la reconocida empresa automotriz fabricó más de 300 mil fititos, Valenzuela recordó parte de aquel apogeo industrial que emergió después de los dos gobiernos de Juan Domingo Perón, y aseguró que pretende retomar el crecimiento de la producción y el trabajo a partir de revincular el sector público con el privado, entendiendo “la necesidad de bajar impuestos”.

“Me siento parte del equipo que va a recuperar la provincia. Las candidaturas vienen el año que viene, no me gusta poner el carro delante del caballo, pero sí siento que tengo la madurez, el conocimiento y el código postal en la provincia como para ser candidato. Sé que la provincia no es inviable y si pudimos hacerlo en Tres de Febrero, podremos hacerlo en la provincia”, respondió ante la consulta sobre si se postulará a la gobernación. Algo más contundente fue a la hora de hablar del ámbito nacional. “Horacio es el mejor posicionado para ser candidato a presidente, porque tiene el perfil, la experiencia de gestión, la firmeza y la amplitud para serlo”, concluyó.