Entre algodones, Juez rompió su costumbre y le apuntó a Schiaretti

CÓRDOBA (Corresponsalía) “Yo respeto mucho a Schiaretti, pero no nos comamos el amague de que el gobernador va a encabezar un nuevo espacio de peronismo republicano. Eso no existe más”. Con esas palabras, el senador cordobés Luis Juez jugó a espantar los rumores que en las últimas horas ubicaron al mandatario cordobés como posible articulador de un espacio en el que confluyan actores políticos de diferentes extracciones en un armado “por fuera de la grieta”, como gusta decir el propio Juan Schiaretti. De este modo, el líder del Frente Cívico rompió, aunque entre algodones, con uno de los preceptos que venían guiando sus apariciones públicas, en las que se cuidaba de no cuestionar al mandatario.

Desde hace rato, Juez se mueve como candidato a gobernador y recorre el territorio cordobés manteniendo reuniones con la dirigencia y con referentes regionales. Este jueves, arribó a Marcos Juárez, localidad que inaugurará el calendario electoral en septiembre próximo y en la que Juntos por el Cambio intentará sostener el poder municipal a partir de la candidatura de la titular del Concejo Deliberante local, Sara Majorel.

Según el senador, la campaña que empieza a tomar temperatura en el sur cordobés “va a expresar con claridad dos modelos de Argentina. Una Argentina productora donde el empleo es una realidad o una Argentina donde el Estado hace todo por vos”. “Los cordobeses vamos a tener que elegir qué modelo de país queremos. O continuamos con un populismo que nos condena a seguir de rodillas o somos capaces de llevar este modelo de Marcos Juárez a Córdoba y la Argentina”, lanzó Juez que ubicó de un lado al oficialismo marcosjuarense, corporizado en la figura de su actual intendente Pedro Dellarossa, y del otro a la oposición local, particularmente expresada por el peronismo cordobés que lleva como candidata a la exsecretaria de Gobierno de la primera gestión Cambiemos de la historia argentina.

Luis Juez junto a Pedro Dellarossa y Sara Majorel en Marcos Juárez.

Conocedor de los altos niveles de aprobación que Schiaretti sostiene entre el electorado cordobés, Juez siempre se cuidó de lanzar su artillería verbal sobre la figura del gobernador. Sin embargo, el contexto electoral lo obliga a marcar diferencias con la gestión provincial, sobre todo en momentos en los que el nombre del mandatario mediterráneo empieza a retumbar entre algunos de los lineamientos internos del cambiemismo.

“El peronismo nunca quiere hacerse cargo del problema que te genera en el presente y te promete que van a ser mejores en el futuro, pero el problema es el presente no el futuro”, dijo Juez este jueves, cuando su recorrida por Marcos Juárez también lo encontró con directivos de la empresa Metalfor. “No sé qué irá a hacer Schiaretti. Ha sido tres veces gobernador y tenemos más 300 mil millones de pesos de deuda cuya mayor parte es en dólares y a cortísimo plazo”, dijo a modo de escueto espadazo sobre la realidad financiera con la que espera encontrarse en caso de llegar a la gobernación.

“Esta provincia ha sido gobernada por dos personas durante 25 años y estoy convencido de que Córdoba va a tener un signo político totalmente distinto, que JxC va a gobernar la provincia y el país. Para eso vamos a arrancar ganando el 11 de septiembre aquí en Marcos Juárez y no vamos a permitir de ninguna manera que se nos baje la vara”, lanzó el senador que sabe que los tiempos se acortan y empieza a afinar la puntería.