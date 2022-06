“La política penitenciaria no es una prioridad ni de Perotti ni de Lagna”

El bloque UCR Evolución de la Cámara baja santafesina manifestó su preocupación por la situación del servicio penitenciario de la provincia. “Algunos reclusos de alto perfil reciben comida por delivery con conocimiento de las autoridades penitenciarias”, señalaron tras un encuentro con el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, en la Legislatura. “La situación es grave”, sentenciaron Georgina Orciani, Marlen Espindola, Sergio Basile y Juan Cruz Cándido. El funcionario de Omar Perotti respondió preguntas de quienes participan de la comisión de Derechos y Garantías, que preside Lionela Cattalini (PS), y expuso la situación en las cárceles de las provincias.

Tras la reunión, Orciani aseguró que si bien agradecen “la predisposición del funcionario pero con eso no alcanza” entienden que “no hay un plan que guíe la gestión, no hay conducción ni del gobernador Omar Perotti ni del ministro Jorge Lagna y la política penitenciaria no es una prioridad para la seguridad pública”.

Por su parte, Cándido sostuvo que “no dimensionan la gravedad del descontrol que tienen dentro de las cárceles, en un contexto donde – reconocido por fiscales de Rosario - el 90% de los delitos se ordenan desde adentro”. “También hablan de más plazas penitenciarias cuando todavía no ocuparon las que dejamos listas cuando terminamos la gestión en 2019, y tampoco dejan en claro con qué personal cubrirán esas nuevas plazas porque los ingresos no alcanzan a cubrir las vacantes”, cuestionó.

Gálvez repasó algunos puntos de su gestión al frente del área y reconoció dificultades para avanzar en determinados puntos como por ejemplo la instalación de nuevos inhibidores de señal – uno de los principales focos de conflicto – donde explicó que en breve una delegación del INVAP comenzará a estudiar la factibilidad de la instalación.

“Seguimos con el presente continuo de anuncios que nunca se concretan. Los inhibidores de señal y la participación del INVAP es algo que ya nos habían anunciado el año pasado. Ahora vuelven a anunciarlo como algo que va a pasar, mientras tanto los presos siguen haciendo home office y las extorsiones crecen en las principales ciudades de la provincia”, coincidieron quienes los legisladores y legisladoras radicales.

Por último, manifestaron que “sumado al descontrol provincial, nos llama la atención la falta de coordinación con el gobierno nacional en relación a los detenidos por delitos federales alojados en Santa Fe” y explicaron al preguntarle por la cárcel federal que debería inaugurarse en diciembre en la localidad de Larrechea “Gálvez nos dijo que no tenía información”. “Con todo este panorama, la situación en el corto plazo es poco alentadora”, concluyeron.