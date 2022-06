La danza de nombres: dos mujeres y tres hombres para suceder a Kulfas

Dos mujeres y tres hombres circulan en la danza de nombres para reemplazar al saliente Matías Kulfas en el ahora vacante Ministerio de Desarrollo Productivo. En los primeros minutos tras la noticia de la caída del funcionario albertista, el abanico se agranda por el frenesí de la propia polémica que envolvió al pedido de renuncia que le hizo Alberto Fernández después del escándalo por la difusión de un off the record que Cristina Fernández de Kirchner denunció como operación. Con el correr de las horas, la lista se había reducido. En la Casa Rosada, al menos hasta el cierre de esta nota, no se apuraban y estimaban que el Presidente se tomaría el fin de semana para el anuncio.

Daniel Scioli

El primer nombre que está dando vueltas no es nuevo, no por su extenso currículum político sino por haber sido mencionado frente a cada recambio ministerial albertista. Exgobernador bonaerense y presidenciable, está cómodo en la embajada argentina en Brasil. Su tríada de optimismo-turismo-deporte lo ha llevado a ser siempre candidato a algunas de esas áreas bajo la administración del Frente de Todos, lo mismo que en el sector productivo. En estas últimas semanas, compartió escenario con Kulfas en eventos de automotrices.

Victoria Tolosa Paz

La diputada es una de voces albertistas del Congreso. El Presidente la nombró al inicio de su mandato en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la excandidata a intendenta de La Plata tomó vuelo con Fernández, al punto de ser cabeza de lista legislativa el año pasado. Junto a su marido, Enrique Albistur, Pepe para los amigos, es asidua visitante en la quinta de Olivos.

Augusto Costa

El secretario de Comercio Interior en la última etapa de la presidencia cristinista, cargo en el que relevó a Guillermo Moreno, es el equivalente a Kulfas en territorio bonaerense. Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la gestión de Axel Kicillof, también se lo menciona en cada crisis ministerial como candidato a pegar el salto al gabinete nacional, en el área económica. Una opción para el autor del libro Todo precio es político era suceder a Roberto Feletti o, incluso, al mismísimo Martín Guzmán.

Cecilia Todesca

Ligada a Fernández desde el Grupo Callao, la actual secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, virtual vicecanciller, tampoco debuta en la danza de nombres para otro cargo. Acompañó a Santiago Cafiero, mano derecha presidencial, en su mudanza de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Relaciones Exteriores tras la poco diplomática salida de Felipe Solá. Desde ambos despachos, desde el inicio de la gestión albertista, fue vocera de las medidas, como uno de las principales figuras del gabinete económico que surfeó la pandemia de covid-19.

Marcelo Casaretto

Contador y profesor universitario, es diputado del FdT desde 2019. Al igual que otros de los nombres mencionados, estuvo en el acto por lo cien años de YPF que terminó eyectando a Kulfas de su cartera. En diciembre del año pasado, el entrerriano fue recibido pro el Presidente en su despacho para hablar de "los proyectos para el desarrollo presente y futuro de Entre Ríos". Fue defensor del acuerdo cerrado con el FMI que derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista. De todo el elenco de eventuales, es el único que hasta ahora no había sonado para un cargo.

Bonus: Agustín Rossi

Lo santafesino iba a ser algo inédito Hace meses que se especula con un regreso al gabinete del exministro de Defensa albertista, puesto que abandonó al candidatearse en las legislativas, una postulación que no querían Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. Después de pasearlo por varios despachos, este mismo viernes, se dio por cerrado que asumiría la próxima semana al frente de la Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la interventora, Cristina Caamaño. Era un puesto que el Presidente ya le había ofrecido en el verano, pero Rossi no aceptó. Con todo estaba preparado para su desembarco en el organismo de los espías, la vacante en Producción abrió la incógnita sobre un desvío. El mismo Fernández salió al cruce de las versiones al contar, por Twitter, que hoy en Olivos recibió a Rossi y a Caamaño para iniciar la transición.