Inflación, trending topic en la reunión del gabinete en la Casa Rosada

En medio de la feroz interna del Frente de Todos, los miembros del gabinete se reunieron este miércoles en la Casa Rosada para analizar, entre otros tema, el índice de inflación que en marzo fue de 6,7%. "Es una preocupación enorme porque se come el salario de los trabajadores", reconoció el ministro de Defensa, Jorge Taiana, tras el encuentro. En la misma línea, la vocera Gabriela Cerrutti compartió la preocupación, pero enseguida destacó las medidas económicas para evitar la suba de precios y, en una implícita defensa al ministro Martín Guzmán, remarcó: "Estamos en la senda correcta".

"Sabemos que tenemos una serie de dificultades, hay que bajar la inflación y eso no se hace de manera inmediata. Es una preocupación enorme para los trabajadores porque le come el salario, pero lo tenemos que hacer sin interrumpir el crecimiento”, señaló Taiana en conferencia de prensa. Asimismo, se mostró confiado en "un descenso sostenido" de la inflación.

En tanto, Cerruti relató que el titular de Hacienda "anticipó que, efectivamente, la inflación de este mes va a empezar a descender" aunque " mucho más fuerte va empezar a descender a partir de los próximos meses".

Pese al panorama actual, la portavoz mostró un escenario optimista, aseguró que "todas las áreas están desarrollando una enorme gestión y hay muchísimo crecimiento", y puso el foco en la necesidad de "aprovechar este momento para debatir internamente y también para afuera cuál es la mejor manera y el mejor tiempo de la redistribución". En este sentido, dijo que "no está en duda" el modelo económico.

"Lo que no estamos debatiendo es que este es el modelo económico que contacta con las clases populares, con los vulnerables, con el modelo de país que representamos como Frente de Todos. Y si tenemos algún tipo de discusión no tiene que ver con el modelo, sino con la profundidad y el tiempo o la aceleración o no de la redistribución, esas son las discusiones que son saludables de dar", afirmó.