Iglesia, empresas y rosca, los motores de la meca de las universidades privadas

El Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) nuclea más de 60 casas de altos estudios de educación privada y rige la vida educativa de cerca de 430.000 estudiantes sin recibir un solo peso del Estado. Financiamiento internacional, cuotas suculentas y aportes empresarios configuran los soportes de esa autonomía. Tal vez sea por ese poder que ninguna de las autoridades de estas casas de estudio sueña, como dicen por lo bajo en algunos claustros, con ser funcionario del Ministerio de Educación: el objetivo mayor es conducir esta entidad, timoneada desde hace 20 años por el mismo sector. Quizás por ese poderío, la difusión del volumen de recursos que maneja no es una información que la organización esté dispuesta a comunicar ante la consulta de Letra P.

También podés leer UNLZ, la universidad pionera que marcó la cancha en el conurbano

Si la vida política del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se desarrolla en un equilibrio de poder entre los bloques reformista y peronista, el CRUP no tiene dos bandos caracterizados por identidades políticas definidas. Las pistas hay que buscarlas en los detalles, como la presentación de nuevas carreras o el vínculo con los actores internacionales que aportan recursos al funcionamiento de las 65 instituciones que lo componen y que integran tanto las consideradas masivas como las de elite, las laicas y las confesionales.

Con 60 años de historia, el órgano tiene hoy como presidente a Rodolfo De Vicenzi, rector desde 2013 de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que fue elegido el 9 de diciembre pasado al frente de la lista Federal y Plural. Es su segundo y último mandato, ya que el estatuto solo prevé una reelección. La votación se desarrolló en un formato híbrido y, en la previa, participó de un coloquio con las autoridades universitarias el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De Vicenzi al micrófono junto a Larreta, en la previa de su reelección.

En diciembre, De Vicenzi fue elegido por 47 votos a favor y 16 en contra. Su competidor fue Luis Lucena, rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que oficia de vicepresidente segundo. El sector que coronó a De Vicenzi y responde a Sauret está conformado por autoridades de la Universidad Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) y las Universidades Católicas de Córdoba, Salta y Santa Fe, lo que explica la denominación de su boleta. El espacio que llevó a Lucena como candidato concentró en la última elección a autoridades de las universidades de Belgrano, Salvador, las Universidades Católicas de San Isidro y La Plata y la UCA ubicada en Puerto Madero.

Inicialmente creadas por la iglesia, después por familias de larga tradición y peso en el mapa económico nacional como los Pérez Companc, las casas de altos estudios de educación privada en Argentina eligen cada dos años presidente por votación directa y tienen nombres fuertes desde su fundación como Octavio Derisi, creador de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA); Avelino Porto, exrector de la Universidad de Belgrano y ministro de Salud y Acción Social de Carlos Menem; o Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y figura central de la hegemonía que pone en funcionamiento el espacio desde hace dos décadas.

También podés leer UNSAM: reelección y peronismo en el otro polo de poder de San Martín

La vida política del CRUP de las últimas décadas tiene a Sauret como un hombre clave a la hora de armar listas o proyectar sus acciones nacionales e internacionales. Conocido como Chacho y asumido como desarrollista, Sauret hoy tiene a su cargo un espacio codiciado en el CRUP: el área de relaciones internacionales, donde se diseñan viajes, vías de financiamiento y las proyección de las instituciones. Rector desde 1984 de la UCU, creada en 1971 en Entre Ríos por la Asociación Educacionista La Fraternidad, este abogado graduado en la Universidad de La Plata y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA, integró la Coneau entre 1998 y 2008 y presidió el CRUP entre 2016-18.

Sauret se reconoce como discípulo del expresidente Arturo Frondizi, el mandatario que habilitó la creación de universidades privadas en la Argentina y su capacidad de emitir títulos habilitantes a partir de la ley de enseñanza libre de 1958. Hace más de dos décadas ocupa el lugar de armador del oficialismo en el CRUP. En 2016, tras ocho años de lista única, se presentaron dos postulantes y hubo empate, lo que llevó a recurrir a un ballotage diseñado para esa ocasión. Sauret ganó por tres votos, relegando al segundo lugar a Gastón O’Donnell, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), creada en 1988 por impulso de su padre, Horacio, presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE). Actualmente, es prosecretario del CRUP en representación de la lista derrotada en la última elección.

También podés leer Universidades: el pase sanitario produce ruido entre los rectores

Las casas de estudio nucleadas en el CRUP no cuentan con financiamiento del Estado y deciden de manera autónoma el valor de la cuota que cobran a sus estudiantes. No obstante, todas pagan lo mismo mensualmente para ratificar su pertenencia al CRUP: se trate de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), pergeñada por el sindicalista y empresario Víctor Santa María, cuya cuota promedio no alcanza los 20.000 pesos, o de la Universidad Austral, diseñada por el magnate Gregorio Pérez Companc, donde para estudiar se abona una cuota cercana a los $70.000.