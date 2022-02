Cómo pisará la pata gremial en las próximas conducciones distritales del PJ

Una fuerte presencia sindical nutre en la gran mayoría de los bastiones bonaerenses a las listas de los PJ distritales que irán a las urnas el próximo 27 de marzo. Más allá de las particularidades propias de cada escenario político territorial, en numerosos puntos, la pata gremial asoma como un engranaje central de la maquinaria partidaria con la que buscarán anabolizar la construcción hacia 2023 tanto el camporismo en distritos "sin tierra" -donde gobiernan otras fuerzas- como el ala intendentista que, en buena parte de las comunas orbitadas por el FdT, será el sector que llevará las riendas de cada PJ local.

En La Matanza, el municipio más populoso, la lista que encabezará la vicegobernadora Verónica Magario y que integrará el intendente local, Fernando Espinoza, lleva al titular matancero de las 62 Organizaciones, Marcelo Barreiro, como secretario general, mientras que como congresales figuran Heraldo Cayuqueo, de la UOCRA; Romina Cortaberría, de SADOP, y Alejandro Moreyra, de SMATA, entre otros. “En La Matanza, el sector gremial tiene un lugar importante”, sostuvo a Letra P el titular de una de los dos regionales de la CGT que existen hoy en el distrito, Mario Ortíz, que ponderó los acuerdos alcanzados con Espinoza.

El dirigente textil indicó que “el sindicalismo tiene que tener más protagonismo en las listas del año que viene”, pero recalcó que, para eso, “tiene que haber unidad” del arco gremial local para poder “seguir consiguiendo espacios”. El mensaje no es casual en un contexto donde está en discusión la reunificación de la central obrera en el distrito.

“Si estamos divididos en dos o tres espacios, será difícil porque cada uno va a trabajar con un sector que lo invita a participar y después no llega”, analizó Ortiz, que detalló que están realizándose reuniones para sellar un acuerdo de unidad con la CGT “Unidad” al mando del mercantil Ernesto Ludueña. No es la primera vez que ambos dirigentes intentan la unión. En tiempos de normalización vía triunvirato en el orden nacional, se dieron charlas que no llegaron a buen puerto y las tensiones se extendieron incluso con fuego cruzado el año pasado. La próxima semana seguirán las reuniones, con plenario incluido en Luz y Fuerza. Todo, luego de que días atrás desembarcaran en el distrito Pablo Moyano, Antonio Caló y Omar Plaini, que instaron a la reunificación de la central matancera, aunque sin la presencia de los actuales conductores, lo que disparó algunos resquemores.

En Lomas de Zamora, otro punto fuerte de la Tercera sección electoral, la lista liderada por Martín Insaurralde congrega numerosos nombres del sindicalismo local, entre ellos, el del titular de la CGT Regional, Sergio Oyhamburu, que irá como congresal.

En la Primera, el PJ Moreno llevará a la intendenta local, Mariel Fernández, que será secundada por el exdiputado nacional Walter Correa, titular del gremio de curtidores y de la Regional Oeste de la CGT. Ese entendimiento generó cortocircuitos dentro del gremialismo local, donde el gremio de municipales pegó el portazo de la regional cegetista. "No queremos que utilicen a los compañeros como base de maniobras", dijo al medio local A Desalambrar el titular del sindicato, Marcelo Cosme, que apuntó sobre la participación de Correa en la lista que lidera Fernández "Vuelven a negociar a espaldas de las demás organizaciones gremiales de la CGT Regional para tener la vicepresidencia del PJ de Moreno, otro ejemplo de alineamiento con la patronal”, acusó.

En otros territorios fuertes de la Primera, la Regional San Martín de la CGT integra la lista local liderada por el intendente Fernando Moreira, con Victoria Olalla (Textiles) como secretaría gremial, entre otros. En San Miguel, Juanjo Castro buscará ser reelecto en el PJ distrital llevando en su boleta a Carlos Gutiérrez (La Fraternidad), Juan Peralta (FEDUN) y Gustavo Estape (SOEME).

En San Nicolás, el principal bastión de la Segunda sección, el titular de la seccional local de Luz y Fuerza, Guillermo Mansilla, será secretario general del PJ nicoleño, que será conducido por el funcionario de la cartera de Seguridad nacional Lucas Gaincerain. En esa nómina se reedita el entente camporismo-gremialismo de 2021. Incluso, la referente nicoleña de La Cámpora, Cecilia Comerio, y el histórico líder de la UOM regional, el diputado Aldo Brunelli, integran la lista de congresales.

En la Cuarta, Junín va con lista única, aunque no de plena confluencia ya que el sector de Unidad Ciudadana no participa. Allí, lidera el camporista Andrés Merani, que estará rodeado de numerosas figuras gremiales, entre quienes destaca el titular de la Regional cegetista, Miguel Gauna, que será secretario general del partido.

En la Quinta, Mar del Plata será escenario de enfrentamiento de dos. En la lista promovida por el camporismo liderado por Fernanda Raverta, encabeza el referente local de Luz y Fuerza Eduardo Coppola, pero también confluyen otras figuras de la CGT Regional, que ya viene articulando con el espacio que buscará en 2023 la intendencia para la titular del ANSES.

En Bahía, en tanto, la unidad de este enclave de la Sexta sección se cerró con la actual secretaria de la Mujer del PJ local, Patricia Domínguez, como futura conductora. En ese esquema, Daniel Gómez, secretario general de la UOM bahiense, será el vice. Asimismo, encabeza la lista de congresales el secretario general de Camioneros, Roberto Arcángel. En terreno bahiense, con vistas a 2023, las tensiones por la manija del peronismo local no se evaporaron entre el ala sindical y el sector que tiene como referencia al titular del puerto local, Federico Susbielles, espacio donde se posa La Cámpora. En ese sentido, voces sindicales abordadas por Letra P aseguraron que, para la próxima elección, van a presentar disputa en las PASO con “una propuesta alternativa” basada en “una identidad con un peronismo más tradicional”.