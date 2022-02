Miguel Fernández, con críticas hacia adentro: Vidal, Tetaz y Monzó, en la mira

Desde el domingo, el intendente de Trenque Lauquen, el radical Miguel Fernández, pasea por la ciudad de Bariloche. “Vine con una de mis hijas y mi esposa”, dice a Letra P antes de volver por unos minutos a la agenda política que lo mantuvo en actividad durante todo enero.

Médico de profesión, está en la administración municipal desde 2015 y preside el Foro de Intendentes Radicales. Conocedor de la gestión y las necesidades del territorio, no duda en responderle al diputado nacional Martín Tetaz, quien dijo a Letra P que “la UCR no está preparada para gobernar”. “Cuando se junte con los intendentes se va a llevar una grata sorpresa. Se va a encontrar con enormes dirigentes en la provincia de Buenos Aires que saben gobernar, que tienen idea sobre los problemas de la provincia”, dispara.

Elogioso de la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, cuestiona su mudanza a la Ciudad. “Ella quiso volver a su lugar de origen. Nosotros seguimos trabajando en la provincia, tenemos el compromiso con los bonaerenses. Estamos donde estamos siempre. No vamos y venimos”, dice y sostiene que la misma opinión merece la decisión de Jorge Macri.

Amigo del diputado nacional Emilio Monzó, oriundo de Carlos Tejedor, en la Cuarta sección, dice que lo “sorprendió” la reunión que el extitular de la Cámara baja nacional mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta luego de haber acordado con el radicalismo en 2021. “Lo hablaré con él cuando tenga la oportunidad”, señala.

-¿Va a ser candidato a intendente en 2023?

-No lo tengo decidido.

-¿Cómo quedó el vínculo con el vidalismo después del cambio a la ley que limita las reelecciones?

-Nadie del vidalismo nos llamó para preguntarnos ni para comunicarnos su posición y nosotros tampoco consultamos. Si Vidal nos hace algún planteo, le haremos conocer nuestra opinión.

-¿Le parece bien que, habiéndose mudado, Vidal siga inmiscuida en la agenda bonaerense?

-Quiso volver a su lugar de origen. Nosotros seguimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, tenemos el compromiso con los bonaerenses. Estamos donde estamos siempre. No vamos y venimos. No se me ocurriría ser legislador de la Ciudad después de haber sido intendente de Trenque Lauquen. Cuando uno habla de legalidad e institucionalidad, es todo.

-¿Opina lo mismo de la decisión de Jorge Macri?

-De todos. En política nadie es inocente, cada uno toma decisiones por alguna razón, con beneficios y riesgos. Decidió ser funcionario en Ciudad Autónoma y trabaja para el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta; Emilio Monzó también. Y está bien.

-¿Le molestó el encuentro entre Larreta y Monzó?

-Me llamó la atención, pero lo hablaré con Emilio cuando tenga la oportunidad. Me sorprendió.

-¿Cómo es su vínculo con Kicillof?

-Tengo una relación normal, pero hace tiempo que no hablo con él. A veces estamos de acuerdo y a veces no.

-¿Le sirvieron a usted los cambios en el gabinete?

-Sí. Le dan una mirada distinta y se mostró en el cierre del año pasado con la negociación del Presupuesto. Ahora tenemos que ver que todos esos acuerdos se ejecuten a la velocidad que necesitamos en los territorios.

-¿Cómo ve al radicalismo de cara al 2023?

-Muy vigoroso. Los intendentes estamos trabajando muchísimo, peleando por lo propio, cuidando el territorio. Nuestra garantía es la calidad de gestión que llevamos adelante, es el atributo que la gente valora y que elige a la hora de votar.

-Martín Tetaz dijo que la UCR no está preparada para gobernar…

-Cuando Martín Tetaz se junte con los intendentes se va a llevar una grata sorpresa. Se va a encontrar con enormes dirigentes en la provincia de Buenos Aires que saben gobernar, que tienen idea sobre los problemas de la provincia. Quizá necesita saber quiénes somos los intendentes, qué hacemos, qué tan buenos somos gobernando, por qué nos reeligen… capaz se sorprende.

-¿Quiénes van a ser los candidatos o candidatas a la gobernación y a la presidencia del radicalismo?

-Debemos empezar conversar porque lleva tiempo preparar un plan de gobierno, estudiar los temas de la provincia. Es un tema que no hay que dejar para último momento. Hacen falta tres elementos que tienen que coincidir: saber, querer y poder. Los intendentes veremos si hay alguno que se anima al desafío, o algún legislador.

-¿Quedó conforme con la candidatura de Manes?

-Sí. Facundo ha dado un salto de calidad para el partido. Ahora tiene que demostrar todo lo que planteó, llevarlo a la práctica desde su lugar de legislador.

-¿Hay una estrategia de Gerardo Morales de buscar diferenciarse del PRO?

-No he hablado con él, no tengo mucho vínculo. Puede que haya algo de posicionamiento y algo de honestidad intelectual. El pidió escuchar, siempre hay que escuchar. Pasa que, en este país, cuando uno se sienta a la mesa ya está involucrado. Era necesario el acuerdo con el Fondo Monetario.

-¿Está de acuerdo con sumar a los libertarios?

-No se puede mezclar el agua y el aceite. Hay que ganar con cierta coherencia. El planteo de la anti política no me gusta. Es como si ellos formaran parte de otro país, hablan con desprecio de la política. Me gustaría que tengan algún intendente para que sepan lo que es gobernar el territorio. Hoy son parte de la casta política.

-¿Hubo una mesa judicial en la provincial durante la gestión de Vidal?

-No creo. Obvio, merece ser investigado. Este país va a empezar a acomodarse el día que tengamos una justicia independiente, con jueces probos, elegidos por concurso, con mérito, que no cambien de opinión ante el cambio de gobierno.

-¿Usted no teme ante la posibilidad de haber sido escuchado?

-En este país le pinchan el teléfono a cualquiera. Pero es como mirar por el agujero de la cerradura cuando uno va al baño, no se hace. Se trata de la privacidad, el derecho a la intimidad. La justicia es la única que eventualmente podría indicar la intervención de un teléfono, no la AFI.

-¿Qué opina del pedido de juicio político a Julio Conte Grand?

-Habrá que ver si prospera. Le veo mucho de política, más allá de que el video es contundente. Lo que se conversó ahí es repudiable, pero los que estaban en esa mesa, ¿sabían que estaban siendo filmados?, ¿sabían que había gente de la AFI? A nadie se le arma una causa. Si hay alguien malo hay que ir a la justicia a demostrarlo.