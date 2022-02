Garro: “Juntos tiene que crecer para todos los lugares imaginables”

MAR DEL PLATA (Enviado) Intendentes y referencias distritales del PRO tuvieron el viernes en esta ciudad el primer encuentro de 2022 para comenzar a planificar la mecánica de construcción política territorial con miras a 2023. Dentro de las diversas tribus amarillas, el esquema denominado Hacemos busca posicionarse como “una nueva puerta de ingreso a Juntos” para aquella dirigencia que aún no logró ser imantada por las opciones que hoy confluyen en la coalición opositora. Impulsor de ese espacio junto con su par de Lanús, Néstor Grindetti, el intendente de La Plata, Julio Garro, asegura a Letra P que la tarea será moldear dentro de Juntos una “identidad política que falta”, para -explicó- “terminar de conseguir esos cinco o seis puntos que nos hacen falta en la provincia para ganar la elección en el 23”.

Tras la reunión del foro donde se realizó un análisis del principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cómo podría impactar eso en las comunas y las metas fiscales que propone el presupuesto provincial para 2022, Garro enfatiza: “Tenemos que llevar adelante una discusión sana. Estamos de acuerdo en acompañar o sostener un acuerdo con el FMI, lo que no podemos permitir es que la variable de ajuste sean los municipios y la gente”.

El intendente platense participó del foro PRO realizado este viernes en Mar del Plata (FOTOS: Ignacio Amiconi -AGLP)

-¿Cómo impacta la situación económica macro en la relación que tienen con la Provincia?

-Un ejemplo es el lío que hubo con el índice que determina la coparticipación municipal. Muchos municipios perdieron. Si a uno le bajan la coparticipación, hay que tirar a un tacho todo lo planificado. Si a eso se le suma una inflación del 55% y un dólar inestable, pasa que uno licita una, no puede empezarla porque no tiene el dinero porque no se lo mandan, y en tres meses esa obra vale un tercio más. Termina siendo inviable porque no se puede planificar.

-¿Cuáles son los ejes de construcción política de los intendentes PRO?

-Hay que crecer y ampliar. El crecimiento es clave y fundamental en lo que hace la construcción política para recuperar el poder. Todos los crecimientos son incómodos.

-¿A qué se refiere con lo de la incomodidad? ¿En algunos sectores del espacio?

-Cuando uno hace crecer un espacio político, los que son parte sienten que los están invadiendo. Eso es crecer. Y cuanto más se crece, más hay que aprender a conducir. Debemos construir y crecer para conseguir en 2023 cinco o seis puntos más en la provincia de Buenos Aires y, así, poder ganar el gobierno provincial, el gobierno nacional y, mínimamente, 30 municipios más en Buenos Aires.

-¿Hacia dónde tiene que crecer Juntos?

-Juntos tiene que crecer para todos los lugares imaginables. Peronistas desencantados, independientes que no se han animado a involucrarse, profesionales, gente de las fuerzas vivas de cada pueblo de la provincia con ganas de participar pero que no ha encontrado esa puerta o esa oportunidad.

-¿Hay un techo de construcción política que Juntos tiene que romper?

-Tenemos que romper todos los techos posibles. Soy muy ambicioso y creo mucho en la construcción; no creo en los grandes fenómenos en los que uno se queda quieto hasta que llega la ola. Hay que construir, seguir ampliando la base de sustentabilidad política, llegar más fortalecidos al 23. Debemos ir por todo lo que no tenemos.

-¿Para eso se conformó Hacemos?

-En eso va a aportar Hacemos. Esto es dentro de JxC, sin sacar mi pertenencia al PRO, ir a buscar todo aquello que Juntos no tiene. Ahora, no vamos a pescar a la pecera del PRO ni de la UCR, sino tratar de convencer a dirigentes que vienen de otros partidos, que tienen que ver más con el liberalismo o la moderación, con independientes.

-¿En ese lote están Milei y Espert?

-En la política se habla con todos. Si medianamente coincidimos en ideas, hay que dialogar, aunque sostengamos diferencias que son lógicas en un frente electoral integrado por muchos partidos. Las diferencias que se pueden subsanar.

-¿Tiene un liderazgo ordenador el PRO? ¿Quién es?

-Lo más visible que tenemos en el PRO es Horacio (Rodríguez Larreta). Patricia Bullrich es una dirigente valiosísima que ha recorrido el país y ha puesto el cuerpo.

-¿Y en la provincia de Buenos Aires?

-Diego Santilli viene de ganar una elección impresionante. Logró ganarle al peronismo unido.

-¿Eso opaca el clamor que ustedes tuvieron anteriormente para que un intendente sea candidato a la gobernación?

-Decidimos acompañar a Diego en la elección legislativa. Varios dirigentes tomamos el compromiso de trabajar para crecer más allá de lo que ya fue construido. Ese crecimiento engordará a Juntos y será un aporte a la candidatura de 2023. No sabemos quién será el candidato. Aspirantes hay muchos: Santilli, Macri, Ritondo… algún intendente.

-¿Usted?

-Mi primer objetivo es construir y crecer. Si al final de esa construcción, en lo personal logro otra visibilidad y eso puede servir para ganar en 2023, voy a estar ahí. Pero lo peor que nos puede pasar ahora es ponerle nombres propios. Hay que concentrarse en crecer y avanzar.