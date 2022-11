Confirmado: sale Guerrera y entra Giuliano, imagen y semejanza de Massa

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El presidente Alberto Fernández aceptó este martes la renuncia presentada por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, “por cuestiones estrictamente personales, vinculadas a mi salud” y confirmó que su reemplazante será Diego Giuliano. Perteneciente al peronismo conservador, logró estabilizarse de la mano del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, desde donde logró escalar rápidamente posiciones durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

El abogado constitucionalista de 57 años tiene dos décadas de trajín en la política santafesina: fue funcionario legislativo, concejal y candidato a intendente de Rosario. Se arrimó a tiempo al massismo en momentos en que el tigrense aún bramaba contra los Kirchner. Con los años parece tener su recompensa. Sin embargo, no se puede definir como un referente provincial, principalmente porque su perfil no compatibiliza con el de un conductor, y porque el Frente Renovador no tiene estructura en Santa Fe y lo poco que tiene está atomizado.

Después de algunos años dedicado a la actividad privada y la docencia, volvió a la gestión en el gobierno de Omar Perotti como subsecretario de Innovación Institucional y Política de Santa Fe, un cargo menor si se ve en perspectiva: tres años después, podría ser designado ministro de una de las áreas más dificultosas en términos de gestión. El paso previo fue desempeñarse como subdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Fue uno de los primeros cargos de gestión pura en un gobierno para Giuliano, lo que le permitió ser el segundo de Guerrera cuando el ahora ministro saliente asumió en lugar del fallecido Mario Meoni, en mayo de 2021.

El Ministerio de Transporte no fue ajeno a las internas del Frente de Todos, pero el massismo se mantuvo fuerte y encontró una pieza para llenar el casillero en Giuliano, que fue asumiendo responsabilidades de una cartera muy amplia y, también, se topó con complicaciones.

Por dos cuestiones fue criticado por lo bajo en Santa Fe. Por un lado, por no haber podido darle mayor peso a la provincia en la discusión de la Hidrovía, sobre todo en la conformación del Ente de Control y Gestión de la vía troncal, más aun cuando absorbió las tareas como subsecretario de Puertos y Vías Navegables.

También, por el resultado de las discusiones sobre los recortes y la distribución de subsidios al transporte, donde Santa Fe y puntualmente Rosario salieron perjudicadas. La poda de recursos fue tema de agenda para el interior y Giuliano no pudo torcer el rumbo en un asunto que, probablemente, lo supere en términos administrativos. El desafío ahora es mayor si pretende volver a competir para la intendencia.

Su carrera

Giuliano fue amoldando su perfil con los años. Ingresó al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de Santa Fe durante la gobernación de Carlos Reutemann y luego, en esa misma línea política, fue secretario parlamentario de la Cámara de Diputados provincial.

Luego, pasó al mismo cargo pero en la Cámara alta por impulso del senador por Caseros Eduardo Rosconi. En 2009, el diputado nacional Carlos Carranza lo probó en el Concejo de Rosario: con el arrastre de Reutemann en el Senado, hizo una buena elección.

Para su reelección armó un frente que no debe ser muy bien visto en el Frente de Todos: se alineó con el PRO Federal, que llevaba a Miguel Del Sel como diputado. No le dio resultados. Luego logró encajar con el Massa modelo amesetado electoralmente. Esa misma línea empuñó Giuliano en las elecciones intermedias de 2017, cuando compitió para diputado nacional.

“El 22 de octubre podés elegir entre diputados que defienden el pasado corrupto o diputados que defiendan el ajuste y el tarifazo”, decía Giuliano en un spot, mientras detrás de él se proyectaba la imagen de Cristina Fernández y luego la de Mauricio Macri. De manera difusa se veía a Agustín Rossi. Hoy el video no se encuentra fácilmente en la web.