Con “orden”, shock de achique y Bullrich, se lanzó De la Torre en Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El senador provincial Joaquín de la Torre lanzó su candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y pidió poner “orden en las calles y en las cuentas públicas”. Lo hizo en un multitudinario acto en Moreno, municipio del oeste bonaerense administrado desde hace décadas por el peronismo, acompañado por la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich. Con este lanzamiento, La Jefa de los halcones suma volumen político en la Primera sección electoral para su carrera por la presidencia.

Bullrich y De la Torre sellaron un acuerdo a mediados de septiembre en Olivos. Desde entonces, el legislador provincial busca posicionarse en la pelea por la sucesión de Axel Kicillof, para la cual ya hay varios anotados -todos hombres- en representación de la oposición. En el sector de los halcones se cuentan a Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento con quien comparte un armado en beneficio de la exministra de Seguridad; a Néstor Grindetti, el jefe comunal de Lanús que se mueve bajo la conducción de Mauricio Macri; y Cristian Ritondo, el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados que diseña su estrategia electoral en base a las tres terminales del ala dura que lideran Macri, Bullrich y María Eugenia Vidal; mientras que en el sector moderado se anota el diputado Diego Santilli, principal apuesta de Horacio Rodríguez Larreta.

“La provincia de Buenos Aires necesita orden en las cuentas y en las calles. En las cuentas, es sentido común: no se puede gastar más de lo que entra. Si soy gobernador, voy a eliminar diez ministerios, entre ellos y especialmente, el de la Mujer y el de Medio Ambiente. En las calles, porque no podemos seguir viviendo con miedo a ir a trabajar, a que nos entren a nuestras casas o a salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular. No nos va a temblar el pulso para despejar las calles cuando haya un piquete y para echar del Estado a los que cobran y no trabajan. Tampoco nos va a temblar el pulso en solicitar las fuerzas nacionales si fuera necesario para combatir el narcotráfico. Nosotros no tenemos miedo, no somos tibios”, afirmó De la Torre.

De la Torre gobernó el municipio de San Miguel y fue ministro de Producción y de Gobierno durante el vidalismo. De la grilla de postulantes que tiene el PRO en Buenos Aires, es el que más parado al extremo derecho está. Encaja perfecto con el perfil de Bullrich. Su condición de ultracatólico y antiaborto y su afinidad con Eduardo Bolsonaro -fue uno de los dirigentes argentinos que recibió al hijo del presidente durante la campaña presidencial- y con la ultraderechista italiana Giorgia Meloni -festejó su triunfo- lo describen. “Cuando todo lo que nos identifica está siendo atacado, triunfó la esperanza en Italia”, escribió De la Torre en las redes sociales tras la victoria de la hoy presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Y agregó textualmente: “Una mujer ultra convencida. Con las ideas claras y coraje hay futuro”.

El exintendente de San Miguel había empapelado hace algunas semanas distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano con las consignas “con Macri había un rumbo” y “La Bullrich tiene coraje”. Ahora, desde un amplio escenario rodeado por unas dos mil personas que alzaron carteles con la leyenda “hay que poner orden”, sumó otro gesto hacia el ala dura.

Bullrich también marcó su discurso en este sentido y aseguró “nuestro país necesita orden porque el orden es la ley y la ley es lo que hace que todos los argentinos seamos iguales”. “Me comprometo con todos ustedes a que este cambio sea verdadero, sin miedos, porque los cambios nos van a traer prosperidad y progreso y nos van a dar las posibilidades que hoy hemos perdido. Mi compromiso es total y absoluto y mi decisión es irrevocable”, expresó la candidata a presidenta, durante una recorrida previa al acto junto a De la Torre e Iguacel.

Tal como dio cuenta Letra P, De la Torre es una de las personas que se sienta en la mesa grande los martes que encabeza Bullrich, en la que se define la agenda de recorridas de la candidata presidencial y se analizan los temas de sus discursos. Hacia adelante, este grupo busca darle forma a una nueva mesa política cien por ciento bonaerense, que en el corto plazo tendrá que construir candidaturas en los 135 distritos y, de alguna forma, entronar a un solo candidato que represente al team halcón.