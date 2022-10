JxC Santa Fe afirma su mesa y arma cumbre con madrinazgo de Vidal

Aceitada y superando fricciones del pasado reciente, la mesa santafesina de Juntos por el Cambio (JxC) se propuso dos objetivos: fortalecer la coalición opositora, el sello nacional, y agotar las posibilidades para construir un frente opositor con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el socialismo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Para concretar el primero, la mesa proyectó una gran cumbre con el posible madrinazgo de la diputada María Eugenia Vidal. El cónclave, que se realizará en Rafaela el 18 de octubre, contará con la presencia de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, intendentes y presidentes comunales del PRO, radicales y de otras fuerzas de la coalición.

La apuesta es darle volumen a JxC en la provincia y no relegar la marca frente al armado de otro espacio. En todas las patas de la mesa se hace fuerza por bancar a JxC con el ánimo de jugar en línea con referencias nacionales. Esta es una premisa que el PRO provincial le ganó a la UCR en cumbres anteriores.

También podés leer El plan B del plan V: Vidal no descarta ir por la vicepresidencia

El radicalismo santafesino no quería sobregirarse y disgustar de más a Javkin ni a sus aliados. Por eso, demoró la conformación de la mesa. Este martes, en Santa Fe, según las fuentes consultadas por Letra P, la reunión transcurrió en armonía y modo zen.

El segundo objetivo que derivó del encuentro de la mesa también camina sobre rieles, pero supeditado, en los últimos días, a la posibilidad de que el gobernador Omar Perotti atrase el calendario electoral. En caso de llevar las generales a septiembre, los plazos cambiarán de manera sustancial para el arco opositor.

En el mientras tanto, JxC y el resto de los partidos no peronistas proyectan una acción en conjunto con temario a definir. Para el PRO, por ejemplo, es una buena oportunidad para trabajar sobre educación, mucho más después del conflicto interminable entre Perotti y el sindicato docente Amsafé.

La UCR, en tanto, mociona trabajar otra arista, meterse con las “discriminaciones” que el próximo presupuesto nacional generará en Santa Fe y vincularse con el cálculo de recursos y erogaciones que Perotti presentó en la provincia.

Calendario electoral

La novedad de que Perotti atrasaría las elecciones también fue tema central del cónclave. En JxC no creen que el rafaelino lleve las generales a septiembre, porque no le ven beneficios para su estrategia. En ese sentido, no imaginan una mejora en los índices inflacionarios y la economía para el segundo semestre de 2023.

En la misma línea, el cambiemismo santafesino tiene información de que el Frente de Todos ya cuenta con los votos en el Congreso para suspender las PASO, otro elemento que incide en la cabeza de Perotti para modificar el calendario.