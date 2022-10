Macri a Manes: "Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal”

El expresidente Mauricio Macri le respondió al diputado Facundo Manes, quien lo había criticado por la utilización de la Justicia y los servicios de inteligencia durante su mandato, y le advirtió al dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) que “agrediendo a otro de la coalición le va a ir muy mal”.

"Yo tengo mi ego bien colocado, no estoy para hacerme cargo del ego nadie”, lanzó el exmandatario en una entrevista con Radio Rivadavia. Y disparó: “Recomiendo que aprovechen los tiempos de las Cristina Pérez (la periodista que lo entrevistaba) para hablar de ideas y valores, ahí pueden conseguir algún voto, pero agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal".

Hace unas semanas, el neurocirujano con aspiraciones presidenciales acusó al líder del PRO de haber tenido “populismo institucional” y de haber utilizado a “operadores que manejaban a la Justicia e influían” durante su administración. Desde entonces, el partido amarillo se abroqueló detrás de Macri contra la boina radical, que decidió elevar el tono de la discusión de cara a las elecciones de 2023.

El expresidente manifestó que está “preocupado” para lograr que Juntos por el Cambio (JxC) recupere “una coherencia” que, admitió, no tuvo en 2015. "No estoy por la mía, estoy preocupado por que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna de defender la república", agregó.

Es la segunda discusión que mantiene Macri con alguna figura radical. Hace unas semanas, protagonizó un enfrentamiento con el gobernador de Jujuy que también busca ser candidato a presidente, Gerardo Morales, quien prometió que le va a “poner una paliza en las elecciones” al exjefe de Estado si finalmente decide competir por volver a ocupar la Casa Rosada.

Sobre su futuro político, Macri volvió a reiterar que no tiene una decisión tomada y que evalúa la posibilidad de ponerse el traje de candidato “día por día”. “Estoy como los jóvenes, en el momento. Hoy siento que estoy bien donde estoy parado, cómodo, me siento cerca de los jóvenes", ahondó y completó: "Yo no estoy especulando, yo sé cuál es la relación con el 41% que hoy se amplió a más del 50% de los argentinos. Nunca dudé sobre mi capacidad de dialogar con esos argentinos que se jugaron por el cambio hasta el ultimo día".