Al filo de finde año, legisladores de la Cámara baja y del Senado aprobaron una ley que amplía la estructura de la Defensoría del Pueblo para sumar seis nuevos adjuntos a la estructura y le renovó el mandato a su titular, Guido Lorenzino, por cinco años más. En diálogo con Letra P, el exdiputado destacó el respaldo del cuerpo legislativo. “Todos saben que soy un hombre del peronismo, pero he sido votado por todas las fuerzas políticas y ese compromiso me obliga, cada vez más, a trabajar con mucha responsabilidad”, indicó.

La norma dispone que la Defensoría contará además con defensores adjuntos que estarán al frente de las áreas de derechos humanos y usuarios de servicios de salud, de derechos sociales, de servicios públicos y obras públicas, de medioambiente y asociaciones civiles y de relaciones institucionales.

Lorenzino explicó que trabajará para seguir ampliando en territorialidad y temática la institución que lidera. “Vamos a seguir en el proceso de federalizar la Defensoría para que llegue a cada rincón de la provincia”, señaló y apuntó que hay tres temas que buscará profundizar: la cuestión de género, el medioambiente y la regularización de las organizaciones sociales.

-¿Qué significa para usted haber sido ratificado en el cargo?

-Todos saben que soy un hombre del peronismo y he sido votado por todas las fuerzas políticas. Ese compromiso me obliga a trabajar con mucha responsabilidad y a mantener ese ida y vuelta con los legisladores y las legisladoras de todas las fuerzas. Lo que hemos hecho en este tiempo ha tenido efectos concretos en la gente. Tengo el deber de responder el voto de confianza que me han dado.

-¿Que aporta la ampliación de la estructura de la Defensoría?

-Cuando asumimos tomamos dos decisiones: expandir la Defensoría y crear áreas especializadas. Había diez delegaciones y hoy hay 52, con más tecnología. Tenemos un call center que funciona las 24 horas de lunes a lunes, lo que facilita el acceso de la gente. Y creamos nuevas áreas, especializadas, con sus responsables. Creamos el área de género, de defensa y derechos del animal, servicios públicos, fortalecimos el área de medio ambiente y creamos el área de asociaciones civiles. Con esta creación, generamos responsables que sean adjuntos, temáticos, y planteamos una estructura que fortalezca la ampliación en territorio y temáticas.

-¿Qué objetivos tiene para este nuevo periodo?

-Vamos a seguir en el proceso de federalizar la Defensoría para que llegue a cada rincón de la provincia. Además, seguiremos con las mejoras tecnológicas. Hay tres temas que para nosotros son centrales. Una, la cuestión de género, que atraviesan todas las políticas públicas. Es vital tener perspectiva de género en cada decisión y por eso seguimos trabajando en la capacitación, en la sensibilización y en la profundización, en coordinación con el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad. Lo segundo tiene que ver con el medioambiente. La creación del nuevo ministerio nos va a ayudar a profundizar y poner una mirada innovadora en la provincia, teniendo en cuenta que la preocupación es dramática y hay que hacerse cargo desde la legislación y políticas activas. El otro tema tiene que ver con las organizaciones sociales. Trabajamos mucho en la regularización de organizaciones civiles porque son el entramado fundamental de nuestra provincia.

-Respecto a mediombiente, ¿recibieron algún planteo por la resolución que habilita la exploración petrolera en la costa bonaerense?

-Aún no, pero seguro va a ser un tema que va a aparecer. Ahí hay intereses económicos, inversión, trabajo, producción y también el cuidado del medioambiente. Veremos cómo se sintetiza esa situación. He visto planteos públicos y creo que se van a tener que generar ámbitos de diálogo para ver de qué manera se coordina lo que es producción y desarrollo con el cuidado del medioambiente. No es imposible, hay que salir de las posiciones extremas. Nuestro trabajo va a ser de articuladores, como lo venimos siendo.

-¿Cómo están trabajando con los móviles en la costa bonaerense?

-Cuando asumimos en 2017, compramos cuatro oficinas móviles para que estén dando vueltas en toda la provincia mientras íbamos abriendo estas 52 delegaciones. El propósito, en esta época de turistas, es difundir derechos para poder exigirlos. Por eso estamos desde el 1 de enero al 28 de febrero en los distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires ofreciendo un lugar para que la gente pueda denunciar, en el caso que tengan algún reclamo, pero también para que la gente conozca las acciones que hacemos para que nos tenga en cuenta cuando tengan algún problema.

-¿Cómo articulan con el gobierno? ¿Hay más recepción ahora que con la gestión anterior?

-Siempre trabajamos con el gobierno nacional, provincial y municipal, articulando con quien tiene la responsabilidad de gobernar. Obviamente, a partir de 2019 muchas de las acciones que llevamos fueron tomadas por el gobierno provincial y nacional, como es la pelea contra las empresas de servicios públicos y la mirada de género en todas políticas públicas. Siempre apuntamos al diálogo y coordinamos con todos los actores políticos.