Stadnik: “Juntos no tiene agenda, no tiene qué criticar”

Daniel Stadnik integra el grupo de los nuevos intendentes que asumieron en diciembre pasado. Reemplazante natural de Walter Torchio, el salto del exjefe comunal al Senado bonaerense lo sentó en el sillón municipal de Carlos Casares de manera definitiva. El nombre del distrito fue tendencia en redes sociales en las últimas horas luego de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz lo mencionara como un destino turístico y que la oposición cuestionara su desconocimiento. “Juntos no tiene agenda, no tiene qué criticar”, afirma el flamante intendente a Letra P y agrega: “Si la agenda de la oposición pasa por una expresión equívoca de un político, estamos haciendo las cosas muy bien porque claramente no han encontrado ningún otro tema para criticar”.

En la gestión municipal desde 2011, advierte que su mandato será una continuidad de su predecesor y relativiza la derrota a nivel local por 25 votos. “En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y de Santa Fe, por esencia hay un voto no peronista. Ganar en La Matanza o en Lomas de Zamora es muy diferente a ganar en lugares donde el peronismo no tiene mucha base”, dice y llama a sostener la unidad del Frente de Todos para asegurar un triunfo en 2023.

El casarense destaca el vínculo con la oposición local y evita polemizar con la decisión cambiemista que le frenó la licencia a Torchio y lo obligó a renunciar. “Son razones políticas que pueden no compartirse”, dice.

-¿Cómo le sienta el nuevo rol?

-Bien. Muchas veces he reemplazado a Walter como interino. Siempre, con responsabilidad.

-¿Cuánto hace que acompaña a Torchio?

-Entramos juntos. Aquel año (2011) hubo una interna de cinco listas, él asumió como intendente y yo como primer concejal. Soy técnico (es Ingeniero Civil) y siempre pedí licencia en el Concejo Deliberante para asumir como secretario de Obra Pública.

-¿Qué repercusión tuvo su asunción entre los vecinos?

-Habría que preguntarles, pero creo que están cómodos. Mi cara es conocida, vinculada a la obra pública. Mi abuelo y mi padre nacieron acá y no soy una persona ajena a la comunidad.

-¿Qué proyecta hacer en los dos años que le quedan de gestión?

-Tener una continuidad del plan que armamos en 2012, sobre todo en materia de obras públicas. Cuando asumimos, Casares tenía el 50% de gente sin cloacas y el 30%, sin agua potable; un hospital con muchos problemas. Hoy somos el único distrito de la provincia de Buenos Aires con 100% de agua y cloacas. Hemos puesto en valor al hospital y es un centro de salud modelo en la zona.

-Entonces, ¿por qué perdieron la última elección?

-En el noroeste bonaerense y el sur de Córdoba y de Santa Fe, el voto es por esencia no peronista. Ganar en La Matanza o en Lomas de Zamora es muy diferente a ganar en lugares donde el peronismo no tiene mucha base. Debemos ser doblemente eficiente porque al menor problema perdemos la franja independiente y luego cuesta mucho recuperarlo.

-¿Cómo se ve para 2023?

-Nuestro objetivo es mantener la unidada en el Frente de Todos, en cada localidad, en la provincia y en el país.

-Se notan las diferencias…

-No importa que haya disensos y se marquen las diferencias y los matices porque es común en el peronismo, pero hay que mantener la unidad. Si lo logramos vamos a hacer una excelente elección en todo el país.

-¿Cómo es su vínculo con la oposición?

-Es bueno. Se pica un poco porque es parte de la política. No tenemos mayoría en el Concejo y recientemente nos acompañaron con el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal, con algunas observaciones.

-¿Le sorprendió que no aprobaran la licencia a Torchio y lo obligaran a renunciar?

-Entendían que legalmente tenía que ser así. Decían que era mejor para mí como intendente, que tendría mayor peso político que asumiendo como interino. Son razones políticas que pueden no compartirse.

-¿Qué opina de las críticas a Tolosa Paz por sus dichos sobre Casares y el turismo?

-Esa crítica demuestra que el gobierno está haciendo las cosas muy bien. Juntos no tiene agenda, no tiene qué criticar. Si la agenda de la oposición pasa por una expresión equívoca de un político, como peronista me pone muy contento. Eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas muy bien porque claramente Juntos no ha encontrado ningún otro tema para criticar.

-¿Se reunió con Kicillof, con algún funcionario?

-Con el gobernador no, pero sí con el ministro de Hábitat, Agustín Simone, y con Santiago Maggiotti, secretario de Hábitat de la nación. En estos municipios, el 70% es sueldos y el resto es para mantener los servicios. Necesitamos ayuda del gobierno provincial y nacional para obras.