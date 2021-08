"El liderazgo del Frente Progresista está definido y es de Pablo Javkin”

La precandidata a senadora nacional con Rubén Giustiniani por la lista Preparados para Santa Fe, María Eugenia Schmuck, está convencida de que su nómina le ganará al socialismo la interna del Frente Amplio Progresista. En diálogo con Letra P, pondera la figura del intendente de Rosario, Pablo Javkin, a quien señala como el armador estratégico de la nómina y dijo que eso lo convirtió en el líder natural del espacio tras la muerte de Miguel Lifschitz, “el gran elector”.

Además, la presidenta del Concejo de Rosario resalta la importancia de que los santafesinos y las santafesinas puedan elegir representantes que “conozcan la provincia” y que en el Congreso de la Nación no tengan que “consultarle a nadie cómo votar”. Le baja el tono a las especulaciones de cara a 2023.

-¿Qué distingue a Preparados para Santa Fe de las otras listas?

-Es muy importante que Santa Fe pueda elegir senadores, senadoras, diputados y diputadas que sean santafesinos, conozcan la provincia y la quieran como la queremos nosotros. Que no estén preocupados por sacarse una foto con líderes nacionales o de Buenos Aires. Nosotros tenemos una gran ventaja: no tenemos gerentes. Nos sentamos en una banca en el Congreso de la Nación y no tenemos que consultarle a nadie cómo vamos a votar ni cómo vamos a defender los intereses de Santa Fe.

-¿El resultado de esta elección podría definir quién toma el liderazgo en el Frente Progresista?

-No, ya está definido y es de Pablo Javkin. Más que el resultado de las elecciones, lo que define el futuro es una forma de hacer política. Ya está afirmado con esta enorme capacidad de convocatoria que tuvo para la propia construcción de las listas. Ante la enorme y lamentable pérdida de Miguel Lifschitz, que sin duda era nuestro gran elector, la mayoría de los partidos asumimos, todos los que conforman esta lista, que quien era el líder natural del Frente Amplio Progresista era Pablo. Intendente de la ciudad más importante, que había ganado además la interna abierta hace dos años al propio socialismo después de siete años de gobierno. Este cambio de contexto ameritaba una renovación. Más que ser nostálgicos de lo que no pudo ser, empezar a construir el futuro. Eso es un poco lo que se juega, dos formas de interpretar la realidad y la construcción del futuro que viene.

-¿Qué pasará el 13 de septiembre?

-A nosotros siempre nos había tocado perder en las internas y ya hemos demostrado que acompañamos al que gana. Esta vez creo que nos van a tener que acompañar ellos, creo que vamos a ganar estas elecciones como sucedió en 2019. Está claro que hay una elección entre dos propuestas, una donde está integrado todo el Frente Progresista e incluso organizaciones sociales y otra que está conformada básicamente por el socialismo. Ya eso demuestra por qué nuestra opción es mucho más interesante, que marca un cambio de época, de contexto, una renovación que la gente está reclamando y por eso nos está acompañando.

-¿El escenario de tercios se va a mantener?

-La construcción de esta lista tiene que ver con eso. Como lo demostramos en Rosario creemos que se puede superar la grieta. Nunca nos ubicamos de un lado ni del otro, porque la sociedad nos está demando que empecemos a proponer y trabajar en pos de un proyecto. No queremos que nos elijan para que tal o cual no gane. Esa es la regla de la grieta, nadie sabe qué es lo que proponen ambos lados. En Rosario logramos superarla. Tenemos sectores del peronismo, radicalismo, socialismo, de muchas organizaciones que se identifican con nuestra forma de hacer política, de resolver los problemas, planificar y no les preguntamos de qué partido político son. Si quieren laburar con los vecinos, en la calle y de esta forma compartimos valores e ideas, se suman y hemos constituido un espacio que sería súper interesante que se reproduzca a nivel provincial y nacional.

-¿El Frente Progresista deberá ampliar sus filas si pretende recuperar la provincia en 2023?

-El modelo es el que Pablo ha logrado construir en Rosario. Arriba Rosario, el espacio político que nuclea a todas las fuerzas y partidos que acompañan al intendente, no solamente está el Frente Progresista sino también sectores de otros partidos, organizaciones sociales, movimientos territoriales, incluso nacionales, que acompañan y trabajan para la gestión y participan en la lista local que encabeza Ciro Ceisas. Trabajamos hace mucho tiempo codo a codo y hoy ya están integrados a la gestión. A nivel nacional, la nuestra es una lista que convocó Pablo Javkin y logró reconstruir lo mejor del Frente Progresista desde sus inicios. Están todos los partidos políticos que formaron parte. “Creo” está en cuarto lugar, eso habla de la generosidad del intendente que no encabeza ninguna de las dos categorías nacionales.

-Javkin aseguró que no niega la posibilidad de ser candidato a gobernador. ¿Eso implicaría que usted tenga en miras la intendencia?

-Paso a paso. Estamos concentrados en volver a trabajar en todos los temas que la pandemia dejó suspendidos. Estamos por primera vez con el intendente saliendo a ejecutar políticas públicas que soñamos, pensamos, planificamos y no pudimos hacer durante un año y medio porque los recursos estuvieron absolutamente destinados a la salud y la asistencia alimentaria. El 2023 en términos de definiciones todavía está muy lejos.