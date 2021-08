“Esta elección prepara las bases para volver a gobernar en 2023”

El presidente del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de La Plata, Claudio Frangul, respalda la lista que encabeza Facundo Manes y lidera la nómina de postulantes a la Cámara baja por la Octava sección. En diálogo con Letra P, el concejal pondera la diversidad partidaria de la propuesta porque “amplía la base de sustentación”, necesaria para pelear por la gobernación nacional en 2023. Además, asegura que la precandidatura del neurocientífico “sacudió la estructura de Juntos por el Cambio” y que ahora la construcción del espacio “es más horizontal”.

-La campaña por la pelea interna arrancó álgida. ¿Bajaron los decibeles?

-Llamó la atención que alguien que prácticamente no era cuestionado por su desempeño haya empezado a recibir algunos ataques. Pero eso pasó y estamos convencidos de que se va a hacer una campaña propositiva.

-¿Cuál es la importancia de las PASO, más allá de la definición de postulantes?

-Sea cual sea el resultado, tiene que servir para acrecentar la base de sustentación. En la lista de Manes hay diversidad: Stolbizer, Monzó, De la Torre… Es una lista que amplía la base y esto es muy importante para Juntos por el Cambio en general. En La Plata también se da, estamos representados por diversos sectores.

-¿Cómo impacta la aparición de Manes en la estructura de Juntos?

-Generó un debate porque había una preponderancia del PRO en la conducción a nivel nacional y provincial. Esto sacudió el espacio, ahora es mucho más horizontal la construcción. Manes es el mejor candidato para enfrentar al kirchnerismo.

-¿También ordenó al radicalismo, tras la interna e marzo?

-Lo importante es que después de la interna estamos todos juntos detrás de un objetivo.

-¿Cuáles son sus ejes de la campaña para enfrentar al PRO en la Octava?

-Proponemos una conducción más horizontal, con todos los partidos representados. Localmente somos parte de la gestión de JxC, así que compartimos espacios y al ser parte de la gestión sabemos que hay que mejorar cosas.

-¿Qué cosas?

-Hay que descentralizar el municipio. Tenemos que lograr delegaciones más fortalecidas, con más recursos, con más llegada a los vecinos, con elementos propios que puedan satisfacer la demanda de los diferentes barrios de la ciudad.

-¿El hecho de ser parte de la conducción, complicó el armado de la lista radical?

-No. Quienes venimos del radicalismo tenemos una gimnasia histórica de elegir a nuestros representantes partidarios, las convenciones para determinar las políticas. Además, sabemos que después de una contienda electoral, de una interna, tenemos que estar todos juntos, como lo estamos ahora los radicales. Lo mismo pasará después del 12 de septiembre. Esa noche tiene que haber una foto donde estemos todos juntos y empezar una campaña para noviembre.

-¿Qué implicancia tiene esta elección para el radicalismo?

-El gran objetivo es hacer una elección que nos permita controlar y frenar el avasallamiento del kirchnerismo, preparar las bases para 2023, para que Juntos por el Cambio unido pueda llevar una propuesta que nos permita volver al Gobierno y lograr una alternancia.

-Después de varios años en la conducción del radicalismo local, ¿con qué autocrítica llega a esta elección?

-La herencia que dejó (Pablo) Bruera fue bastante complicada, pero la gestión pudo empezar a dar respuesta con obras hidráulicas, con la llegada del Same, iluminación led. En cuanto al gobierno provincial, es muy difícil en cuatro años revertir una tendencia de 28 años. Se hicieron muchas cosas, pero todavía hay muchas necesidades de obras de infraestructura.

-¿El radicalismo quiere gobernar la provincia en 2023?

-Es muy prematuro hablar de esos temas.

-¿Cómo ve la gestión de Kicillof?

-Este es un gobierno que no dialoga, que se apropió de las vacunas porque no dejó intervenir a los vacunatorios tradicionales y ese manejo salió muy mal, está a la vista. Estamos en 110 mil muertos. Veo un gobierno provincial con muchos errores en materia de salud. Y será muy complicado revertir lo que han hecho con nuestros niños y niñas, quienes durante tanto tiempo no pudieron asistir a clases. Hay que trabajar en una emergencia educativa.