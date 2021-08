En la Sexta sección, la interna de Juntos en busca de los candidatos y candidatas a ocupar una banca en la Cámara de Diputados bonaerense se libra entre el histórico locutor bahiense Lorenzo Natali, quien representa al radicalismo, y el presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca y dirigente del PRO Fernando Compagnoni. En diálogo con Letra P, el concejal destaca la experiencia de gestión del partido amarillo, que gobierna la cabecera del distrito. “No venimos a hacer un curso intensivo de política, sino que estamos arraigados y tenemos experiencia”, critica sin nombrar al precandidato de la UCR.

En las elecciones de 2015, cuando el macrista Héctor Gay ganó la intendencia, Compagnoni fue tercero en la lista de concejales, y en adelante presidió el bloque oficialista hasta que a finales de 2017 el jefe comunal lo convocó para la Secretaría de Gobierno. En 2019, encabezó la lista de concejales y se transformó en presidente del cuerpo.

-¿Quién le propuso encabezar la lista de diputados; lo sorprendió?

-No me sorprendió. Me propuso el intendente, pero acá somos un grupo homogéneo del que participa muy activamente la senadora Nidia Moirano y el diputado Santiago Nardelli.

-¿La competencia con el radicalismo les complicó el armado de la lista?

-Todos los espacios que conforman la alianza están representados en la lista y por el PRO, además de mi precandidatura, está la Abigail Gómez, de Coronel Rosales, y Rosío Antinori, de Tres Arroyos, que va por la renovación.

-¿Cuáles son los ejes de campaña para superar al radicalismo?

-Hemos adquirido experiencia, tenemos gestión. El vecino de la Sexta tiene la gestión nuestra probada y eso es un gran diferencial con el radicalismo. No venimos a hacer un curso intensivo de política, sino que estamos arraigados y tenemos experiencia.

-¿Qué autocrítica hace de la gestión provincial y nacional entre 2015 y 2019?

-Nos comunicamos cara a cara con el vecino. La autocrítica es un ejercicio cotidiano. En la Sexta, desde 2015, hemos tenido un respaldo de más del 50% y esto tiene que ver con lo que se hace.

-¿Se ve reemplazando a Gay en 2023?

-Hoy le pido el voto al vecino de la Sexta para representarlo en la Legislatura. Los lugares que uno pueda ocupar a futuro nunca se descartan.