“Soy el único que no tiene ningún vínculo con Weretilneck”

El exvicegobernador y precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en Río Negro, Mario de Rege, avanza en su campaña entre recorridas por diferentes regiones y encuentros con su electorado de cara a las primarias, donde deberá competir con otras dos listas si quiere pelear por una banca en la Cámara baja. En diálogo con Letra P, se muestra confiado en doblegar en votos a la boleta que encabeza el macrista Aníbal Tortoriello y asegura que es "el único" que no tiene vínculos con el líder del oficialismo provincial, Alberto Weretilneck, ni con el kirchnerismo, a los que vincula por sus acuerdos en el Congreso.

A punto de diagramar una nueva gira provincial, el dirigente radical contó cómo fueron las negociaciones para sumar a su propuesta electoral a la diputada nacional Lorena Matzen, quien en su momento cuestionó a la actual conducción de la UCR, y consideró que JxC puede ser una alternativa al gobierno de Arabela Carreras en 2023.

De Rege, que cuenta con el respaldo de Alfredo Cornejo, Mario Negri y Facundo Manes, negó tener algún vínculo con Weretilneck y le respondió a Tortoriello, quien lo acusa de ser funcional a Juntos Somos Río Negro (JSRN): "Es una chicana electoral. Es infantil decir que ellos son los buenos y el resto son los malos."

-¿Cómo se armó la lista que encabeza junto a Lorena Matzen?

-La interna del partido fue bastante áspera y dejó a Yamil Direne en la presidencia. Lamentablemente, Yamil falleció por covid-19. Luego, unificamos al partido y se acordó, en base al diálogo y mirando para adelante, la inclusión de Lorena Matzen, que tuvo un gran gesto de sumarse a la lista. Eso le da mayor entidad al acuerdo porque es diputada nacional. A ella le tocó perder la interna por muy poco, por eso es destacable que su sector mire para adelante. Así, la UCR tiene posibilidades a futuro.

-En su momento, Matzen dijo que la actual conducción del radicalismo rionegrino era funcional a los intereses de Weretilneck, ¿cómo tomó esas críticas?

-Con Weretilneck no tengo vínculo y hace años no hablo con él. Si llego a ser diputado, defenderé a la UCR y al PRO. Soy el único que no tiene ningún vínculo con Weretilneck ni con el kirchnerismo. JSRN votó con el kirchnerismo la expropiación de Vicentin y varias cosas más.

-¿Busca construir una alternativa de gobierno a Juntos Somos Río Negro en 2023?

-Sí. El partido tiene posibilidades, pero siempre unido en Juntos por el Cambio. Desde nuestro espacio encaramos la elección en equipo, a diferencia de nuestro rival (Tortoriello), que se centra en su persona. También dijo algunas barbaridades. Es infantil decir que ellos son los buenos y el resto son los malos.

-El espacio de Tortoriello lo acusa de ser funcional a Juntos Somos Río Negro, ¿qué le respondería?

-Ese es su caballito de batalla, son chicanas electorales. Vamos a ganar la interna y seré diputado. Estaré sentado en el interbloque que encabeza Mario Negri, por eso es ridículo pensar vaya a votar distinto. No tengo vínculo con Weretilneck.