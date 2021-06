Rechazan un recurso judicial y la Universidad de San Juan va a las urnas

La Cámara Federal de Mendoza rechazó este viernes por unanimidad un recurso interpuesto por la consejera superior Mónica Morvillo y suspendió la medida provisional que mantenía suspendidas las elecciones previstas para el pasado 10 de junio en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

También podés leer Trotta y las universidades contra Larreta: ahora, por las vacunas

De esta manera, la justicia no dio lugar al recurso presentado por Morvillo que buscaba impedir que los integrantes del claustro docente que no hayan concursado sus puestos no puedan votar al no considerarlos docentes regulares de la casa de altos estudios.

Durante los últimos días, las autoridades académicas respondieron en tiempo y forma a la información requerida por la Cámara Federal y este viernes recibieron un fallo favorable que permitirá retomar el calendario electoral.

También podés leer Psicología de la UBA, un bastión radical bajo sospecha

"Rechazar el recurso directo interpuesto por la señora Mónica Cristina Morivllo", dice el fallo judicial unánime que dejó sin efecto "la medida provisional dispuesta" que suspendías los comicios universitarios.

NOTICIA EN DESARROLLO