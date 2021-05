Confirman la condena al intendente Menéndez, pero no renunciará

La Cámara Penal de la ciudad de Bahía Blanca ratificó el fallo de la Justicia Correccional de Mar del Plata que inhabilitó de por vida al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a ejercer cargos públicos, y condenó a dos años de prisión, tras ser acusado de fraude a la administración pública en la causa conocida como “Mochila verde”. El jefe comunal no renunciará al cargo. Tiene al menos dos instancias más para apelar la decisión de la Justicia.

En 2018, el todavía presidente del PJ bonaerense fue sentenciado en primera instancia, en el marco de la causa que investigaba la presunta malversación de caudales públicos. El delito por el que se lo investiga data de 2007, cuando Menéndez era director provincial de Casinos durante la administración de Felipe Solá y se le inició una causa judicial por defraudación al Estado a raíz de la desaparición de 600 mil pesos del Tesoro del Casino Central de Mar del Plata.

La presunta maniobra ilícita fue registrada por las cámaras de seguridad de los casinos y fue denominada “operación mochila verde”, ya que el dinero fue trasladado en una mochila de ese color.

Aquel fallo fue apelado por Menéndez, pero ahora la Cámara Penal de Bahía Blanca ratificó la condena. Sin embargo, según supo Letra P, el intendente no renunciará a su cargo como jefe comunal de Merlo, dado que aún tiene al menos dos instancias para volver a apelar la decisión. Fuentes cercanas al dirigente indicaron que la decisión es “una barbaridad jurídica” y señalaron que la causa “es una de las muchas inventadas por (Raúl) Othacehé”, exjefe distrital de Merlo y ferviente opositor de Menéndez. En ese sentido, evaluaron que con esta noticia “algunos van a hacer un poco de campaña negativa”.

En rigor, la resolución de la Cámara de Apelaciones no es definitiva, ya que la defensa tiene la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Si bien se puede tomar como un doble conforme de sentencia, no es equiparable a la figura de cosa juzgada. Técnicamente, el estado de inocencia de Menéndez sigue inalterado e institucionalmente no correspondería su renuncia, al menos que se trate de una decisión de índole personal.

En tanto, quedan más instancias procesales para transitar, como recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y, eventualmente, el recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Si en todas esas instancias siguen las malas noticias para el actual mandatario de Merlo y se confirma la condena, le queda la chance de acudir a organismos internacionales, pero mientras se tramite debe cumplir la condena de prisión en suspenso y, políticamente, quedaría en el llano, a la intemperie.