Vizzotti apuntó contra las reuniones sociales como fuente de contagio

En línea con la decisión del Gobierno de evitar un nuevo confinamiento general para no frenar la recuperación económica, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que "el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social" y "no en fábricas o en aulas", donde las actividades "se rigen con protocolos".

"Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos, lo que genera preocupación", dijo Vizzotti en diálogo con la radio AM530 y agregó que se han reunido “con expertos" con el objetivo de lograr "atrasar lo más posible la segunda ola o achatar lo más posible la curva".

En este sentido, la funcionaria dijo que "las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados", donde se relajan los cuidados.

"No es en una fábrica, no es en un aula tampoco, donde se dan los contagios. Nosotros sabemos que las actividades productivas con protocolos no son fuentes de contagios. Es en los momentos de descanso, cuando bajan los cuidados", señaló.

En ese sentido, señaló que es necesario trabajar "en forma precoz" para detener esos contagios que se generan en contactos sociales luego del trabajo, y luego de la escuela.

Recordó que el año pasado, cuando comenzó la pandemia, se pudo trabajar para disponer de más camas de terapia intensiva y respiradores, lo que permitió disponer hoy de capacidad sanitaria, y recordó que se suma el hecho de que "el 90 por ciento del personal de salud recibió la primera dosis de vacuna" contra el coronavirus, y la mitad de ellos también la segunda dosis.