Después de las elecciones, Berni va “a recapacitar” sobre su futuro

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ratificó este lunes sus discrepancias con la administración de Alberto Fernández y no descartó la posibilidad de correrse de su actual función después de los comicios legislativos del próximo domingo al afirmar que se tomará "24 horas después de las elecciones para recapacitar muchas cuestiones políticas" en las que mantiene diferencias.

"Me voy a tomar 24 horas después de las elecciones para recapacitar muchas cuestiones políticas en las que tengo diferencias", adelantó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones a Radio La Red.

En consonancia, pese a que no desestimó la posibilidad de presentar la renuncia a su cargo, consideró que el problema central no pasa por ese lugar. “No se trata de renunciar o no renunciar, es indistinto, pero lo importante es si el Gobierno puede retomar el rumbo que todos queremos", remarcó.

Las expresiones se dieron en el contexto de una charla sobre el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, ocurrido este domingo en Ramos Mejía. Al respecto, el ministro dijo que crimen no se relacionaba con una "cuestión policial, sino con un "un sistema que no funciona".

El episodio motivó una serie de manifestaciones en esa localidad de La Matanza, donde este lunes continuaban las protestas y reclamos hacia el Gobierno en general y a las gestiones del municipio y la provincia en materia de seguridad.

“Cómo no van a estar angustiados, están angustiados y con razón. Por eso trabajamos como trabajamos, hacemos lo que desde nuestra área nos compete. La seguridad no es un concepto abstracto, sino que se construye todos los días, es multiagencial y lleva implícito diferentes organismos: lo cultural, la educación, la economía, ni hablar de la Justicia, la resocialización”, agregó Berni, quien ayer se acercó al lugar y fue fuertemente increpado.