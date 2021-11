Olavarría: Juntos acusó a candidatos del FdT de violar la veda electoral

El secretario de Gobierno del municipio de Olavarría, Hilario Galli, denunció públicamente que candidatos del Frente de Todos incumplieron con el Código Electoral Nacional. Lo hizo luego de que el subsecretario de Minería de la provincia y candidato a senador Federico Aguilera y el titular de Anses local y candidato a primer concejal, Maximiliano Wesner, participaran de la inauguración de una sucursal del Banco Provincia en el Parque Industrial del distrito.

“Siempre es una alegría cerrar ciclos, en este caso, uno que se inició años atrás con la gestión de Ezequiel Galli ante el Banco Provincia y que va a favorecer a tantos industriales locales. Lástima que se vea empañado por la violación del art 64 quarter del Código Electoral Nacional (sin contar que quienes iniciamos esta gestión no fuimos participados)”, indicó Galli en su perfil de Twitter.

La normativa a la que hace referencia el funcionario municipal indica que "queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten".

Consultado por Letra P, el funcionario municipal explicó que en 2018 la administración que encabeza el intendente Ezequiel Galli comenzó con las gestiones ante el entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, para emplazar una sede del en uno de los parques industriales ante la demanda del sector.

“El 1 de noviembre se hizo la inauguración, de la que participó el subsecretario de Minería, que no tiene mucho que ver con el rubro en cuestión, y además es el tercer candidato a senador por la Séptima sección”, señaló Galli y agregó que “también participó el titular de Anses local, que es el primer candidato a concejal de Olavarría”, en referencia a los dirigentes de la agrupación La Cámpora Federico Aguilera y Maximiliano Wesner.

“No solamente hicieron un acto inaugural oficial, que está expresamente prohibidos, sino además que lo tenía como uno de los oradores al tercer candidato a senador y en la línea principal de la foto estaba el primer candidato a concejal”, señaló.

Pese a la exposición pública, Galli desestimó la posibilidad de que avance con una presentación ante la justicia electoral. “No lo vamos a hacer, pero entendemos que hay cuestiones tácitas que no deberían repetirse. No creo que un anuncio o inauguración de ese estilo pueda mover el amperímetro. Es simplemente porque no hay respeto ni a las instituciones ni a la ley”, dijo. Según medios regionales, del acto, además de los mencionados, participó el presidente de la Unión Industrial, Cesar Longo, y autoridades locales del BAPRO.