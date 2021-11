“San Fernando no puede convertirse en un gran barrio privado”

La concejala y candidata del PRO en San Fernando Agustina Ciarletta está sorprendida y satisfecha con los resultados que logró en las elecciones primarias. Dice que “superaron ampliamente” su expectativa pese a que quedaron 6,7 puntos detrás del oficialismo que impulsa la postulación de Eva Andreotti, hermana del intendente Juan Andreotti. En entrevista con Letra P, reconoce los avances logrados por el Frente de Todos, pero critica el “excesivo” costo de las tasas municipales y advierte que el distrito “no puede convertirse en un gran barrio privado”. Dice que Juntos es “la única opción” clara, afirma que la derecha juega para el oficialismo y reitera que la de septiembre fue “una elección histórica” para la oposición, teniendo en cuenta que, en 2019, cuando ella fue candidata a intendenta, quedó a 30 puntos del ganador. Para dar vuelta la elección o, al menos, recortar la diferencia, confía en la misma estrategia de campaña: “Caminar, tener contacto con el vecino y contar la propuesta”. En tanto, critica la fórmula proselitista del oficialismo basada -según ella- en tomar distancia del gobierno nacional: “Andreotti es especialista en el corte de boleta”, dispara.

-¿Qué evaluación hace de los resultados de las PASO?

-Demuestran el hartazgo de los bonaerenses. El gobierno tomó malas decisiones. Escuelas cerradas, menos empleo, jóvenes cerca de la indigencia. Todo se vio reflejado en las urnas.

-¿Y en el caso de San Fernando?

-Pasó lo mismo. Quedamos a cinco puntos del oficialismo (NdR: la diferencia fue de 6,76 puntos), algo histórico para nosotros. Este resultado superó ampliamente nuestras expectativas. El vecino le dijo al gobierno municipal “hoy ustedes son kirchneristas, eligieron este camino y no lo queremos”.

-¿Cuál es la estrategias para achicar la ventaja que les sacó el Frente de Todos?

-Caminar, tener contacto con el vecino y contar la propuesta. San Fernando no tiene una unidad que junte al sector productivo, somos la capital de la náutica, se puede generar más trabajo. Hay que dejar de ahorcar al empresario, al que genera laburo, y empezar a tender lazos a quienes generan trabajo genuino, darles beneficios impositivos.

-Se menciona que hay sectores de la UCR que respaldan al oficialismo. ¿Cómo es su relación con los socios radicales?

-El vínculo es buena. Parte del radicalismo integra la lista. El cuarto concejal es Federico Storani (hijo). El otro radicalismo, que estuvo encabezado por Claudio Alfonsín, donde está Sebastián Salvador, también nos respalda. El radicalismo no es parte del oficialismo. Pueden poner "radicales con Andreotti" o lo que quieran para separarse del gobierno nacional, pero todos los radicales nos acompañan.

-¿El oficialismo cambió la estrategia?

-El oficialismo hace campaña con la idea de “te doy y digo lo que se quiere escuchar”. En los barrios más afines al kirchnerismo, ponen fotos de la candidata municipal (Eva Andreotti) con la candidata a diputada nacional (Victoria) Tolosa Paz, pero en otros puntos, como Victoria o Punta chica, hacen una visión más localista con frases como “Pensá San Fernando” intentando despegarse del gobierno nacional. Ellos son especialistas en el corte de boleta, pero la gente entiende que el gobierno es uno solo y hoy el municipio acompaña al kirchnerismo. Hoy (Sergio) Massa está con Cristina (Fernández de Kirchner) y Massa está con Fernando (Andreotti).

-¿Le preocupa el crecimiento electoral de Avanza Libertad?

-El candidato de Avanza Libertad es una persona que trabaja dentro de la municipalidad, tiene un cargo en Control Urbano. En San Fernando, (José Luis), Espert acompaña al kirchnerismo. Juntos es la única oposición clara, tenemos que meter más concejales para frenar los impuestos y para lograr que la educación sea declarada esencial.

-¿Cuáles son los problemas que urge resolver en San Fernando?

-No hay vecino que no diga que no puede pagar las tasas. Un jubilado llega a pagar 12 mil pesos de tasas municipales. El sanfernandino paga 50 mil, 60 mil, 70 mil de Alumbrado, Barrido y Limpieza. San Fernando no puede convertirse en un gran barrio privado. El eslogan del municipio es “San Fernando un lugar para vivir”, pero para vivir uno necesita un ingreso. La gente está ahorcada. Sería mentira decir que en San Fernando está todo mal. Por suerte avanzó en materia de obras y nosotros hemos votado a favor del oficialismo en cada cosa que pensamos que está bien. Pero las tasas excesivas, que siempre sean los mismos quienes concentran el poder, el mismo apellido, no le hace bien a la democracia. La alternancia es necesaria.

-¿A qué atribuye que la oposición sea siempre ampliamente superada en las urnas?

-En todas las elecciones sacab una diferencia de 30 puntos. En la última, cinco puntos. Es difícil. San Fernando no es un municipio más del conurbano porque realmente avanzó muchísimo. No hay nada mejor que votar bien cuando las cosas están bien hechas. Pero no es necesario caer en las prácticas de la vieja política regalando televisores.

-¿Sigue interesada en ser intendenta?

-Quiero ser intendenta, pero tengo que empezar a pensar en proyectos colectivos, no individuales. Tengo aspiraciones de ser intendenta, pero por sobre todo lo que me interesa es armar un buen equipo que pueda sostener lo que se hace bien, que no es menor, y trabajar en lo que falta.