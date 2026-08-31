MDF en Mar Chiquita: Fernando Espinoza respaldó a Axel Kicillof y llamó a la unidad

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza , llamó a construir una amplia unidad política durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Mar Chiquita, donde respaldó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionó al presidente Javier Milei .

La actividad reunió a dirigentes, funcionarios y militantes de la Quinta sección electoral, que expusieron las principales dificultades económicas de los distritos de la región. El encuentro formó parte de la recorrida territorial del espacio que lidera Kicillof y tuvo como eje la construcción de una alternativa política frente al Gobierno nacional.

Durante el cierre, Espinoza afirmó que existe un creciente malestar social por la situación económica. El jefe comunal sostuvo que jubilados, trabajadores y sectores medios atraviesan dificultades para sostener sus ingresos y aseguró que el reclamo que recogió durante la jornada fue terminar con las políticas impulsadas por Milei.

El presidente de la FAM puso el foco en el impacto de la crisis sobre la actividad productiva y turística de la Quinta Sección Electoral. Según señaló, ciudades como Mar del Plata, junto con otros municipios de la región, enfrentan problemas vinculados con el desempleo, el cierre de comercios, la caída de la producción y una menor actividad turística.

Espinoza también se refirió a la situación pesquera y aseguró que la zafra de Mar del Plata registró una caída del 70% respecto del año anterior. Además, cuestionó la presencia de barcos extranjeros en el Mar Argentino y acusó al Gobierno de privilegiar los intereses de los sectores de mayores ingresos.

Frente a ese escenario, el intendente planteó la necesidad de recuperar una Argentina con salarios y jubilaciones que permitan sostener el poder adquisitivo. También pidió generar condiciones para que pymes, emprendedores y empresas puedan mantener la actividad, invertir y crear empleo en las distintas economías regionales.

José C. Paz, Presidente Perón y Florencio Varela, tres distritos del conurbano, encabezan el ranking de morosidad en Buenos Aires



En diez municipios, más de una de cada cuatro personas endeudadas está en mora



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Axel Kicillof y la estrategia electoral del MDF para 2026

En el plano político, Espinoza sostuvo que la estrategia del MDF debe apuntar a una alianza más amplia que el peronismo. Propuso sumar a sectores del radicalismo, el socialismo, espacios vecinalistas e independientes para conformar un frente electoral con representación de trabajadores, sectores productivos y distintas comunidades del país.

“El límite es Macri y Milei”, afirmó el jefe comunal, quien reclamó evitar posiciones “sectarias” y construir acuerdos con dirigentes de otras fuerzas. En ese marco, volvió a respaldar al gobernador Axel Kicillof como figura central para articular ese espacio y sostuvo que la unidad será clave para disputar el rumbo político nacional.

De cara a 2026, Espinoza planteó que el MDF debe fortalecer su organización territorial y alcanzar consensos para tener un candidato por ciudad. Además, aseguró que Kicillof debe proyectarse como candidato presidencial y anticipó que el espacio continuará con recorridas por la provincia de Buenos Aires y distintos puntos de la Argentina para ampliar su construcción política.