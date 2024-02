Los escollos que enturbian la vendetta de Javier Milei contra los colectivos del interior

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1757076888890056961&partner=&hide_thread=false El peronismo de #SantaFe saca pecho tras la motosierra de Milei en el transporte: "Lo dijimos"



UP quiere cosechar los frutos de la "campaña del miedo" que se hizo realidad



Llamados a Javkin y Pullaro a "cerrar filas"



https://t.co/7iC8mJvkGM

@dg_lucio pic.twitter.com/Epn94FdLIs — LETRA P (@Letra_P) February 12, 2024

Si bien el monto del Fondo Compensador que llegó a las provincias en 2023 representa a valores actuales solo US$ 100 millones, para los gobernadores e intendentes del interior la pérdida de esos recursos no solo les genera un problema que deberán atender con fondos propios o con la aprobación de más aumentos en los boletos. También representa un duro golpe a las esperanzas que tenían puestas en una redistribución más equilibrada de los subsidios nacionales entre el interior y el AMBA que había prometido cuando asumió en diciembre el hasta ahora secretario de Transporte y ex coordinador del Comité Federal del Transporte (Cofetra), Franco Mogetta.