Fuerte cruce entre Juan Grabois y Marcos Galperín por los fondos fiduciarios

“Mirá vos a Grabuá...Se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis”, publicó Galperín, el empresario afín al gobierno de Javier Milei . El dirigente de Patria Grande respondió: "Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso. Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie. No te puedo explicar, porque no vas a entender, que nuestra obra colectiva trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes”.

Para cerrar, el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria señaló: “A mí no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco, no necesitamos millones, no los queremos, no nos motivan, nos aburren, nos parecen poca cosa frente a la inmensa tarea que tenemos por delante y que no tengo duda que vamos a realizar... y vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír”, concluyó.