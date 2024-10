El PJ pisa el debate y podría llevar la aprobación de la reforma política de Rogelio Frigerio a 2025

La discusión artículo por artículo con la que el PJ pretende tratar la reforma política que impulsa Rogelio Frigerio en la Cámara de Diputados de Entre Ríos amenaza con dilatar los tiempos de la Casa Gris para aprobar su ley insignia. El principal bloque opositor, sin embargo, no pretende bloquear la sanción, aunque esta podría darse recién en 2025.

La oposición cuestiona la dinámica del trabajo en comisiones y exige que los cambios pedidos en esa instancia sean atendidos. Se quejan de que el oficialismo promete volcar modificaciones que después no aparecen reflejadas en los documentos de las reuniones siguientes.

El destino de la reforma política no está en juego, según pudo averiguar Letra P. Lo que se cambian son los tiempos del debate, un poco más extensos, que podrían llevar la aprobación en Diputados a fin de año y postergar el tratamiento en el Senado para el año que viene.

“Debatimos, disentimos, pero siempre en el marco de la institucionalidad. Esta ley es importante para los entrerrianos, el sistema electoral nunca había sido puesto en tela de juicio y no tenemos problemas de modernizarlo, pero exigimos hacerlo título por título”, reconoció Stratta ante sus pares.

Los puntos de conflicto entre oficialismo y oposición no son tanto por discrepancias de fondo sino de forma. El proyecto consta de más de 260 artículos y las advertencias hasta ahora son sobre algunas cuestiones del calendario electoral y de las adhesiones (pegados) en las PASO, entre otras que podrían surgir del debate más adelante.

“Los plazos de la nueva ley se reducen de forma que podría ser errónea o picaresca. En caso de elecciones desdobladas, según el proyecto original, quedaba la presentación de alianzas un par de días después de la convocatoria a elecciones, eso solo podía favorecer al oficialismo. Eso accedieron a modificar”, contó a Letra P una persona cercana al bloque.

En cuanto a las adhesiones, lo que le hizo ruido al peronismo fue que la nueva ley habilita en las PASO “pegados” múltiples al precandidato a gobernador con varios precandidatos a intendentes, pero estos pueden aparecer solo junto a un precandidato a gobernador. Este punto es uno de los que más estudiará la oposición.

comision debate reforma política .JPG Diputados y diputadas de Entre Ríos durante el trabajo en las comisiones conjuntas de Legislación General y Asuntos Constitucionales, este martes en Paraná.

Lo que cuestiona el vecinalismo de Entre Ríos

El modelo de la Boleta Única de Papel y la regulación de la propaganda en medios locales parecieran ser dos aspectos en donde el debate entra en un tramo de consenso más rápido entre el peronismo y Juntos. Es en el vecinalismo donde aparecen los mayores reparos.

El partido Políticas para la República (un vecinalista de Paraná) y la Mesa de Conducción del Vecinalismo de Entre Ríos aseguran que lo que plantea el proyecto en materia de modificación de la Ley de Partidos Políticos tiene "carácter proscriptivo, antidemocrático" y que "busca eliminar partidos municipales y vecinales" existentes.

“La preocupación radica en que estas reformas no sólo harían disolver partidos actualmente activos, sino también obstaculizar e impedir la creación de nuevos partidos políticos municipales, vecinales y comunales”, apuntaron. La queja refiere a la modificación en la cantidad de adhesiones y afiliaciones requeridas. En el oficialismo defienden la propuesta y aseguran que la cantidad de afiliaciones no es desmesurada y que lo que buscan es evitar los sellos de goma. Dicen que la exigencia es del 1% del padrón con un mínimo de 100 afiliaciones. “Si no podés juntar cien personas para hacer un partido político dedicate a otra cosa”, chicaneó una fuente frigerista a este medio.

Los tiempos de la reforma de Rogelio Frigerio

Hay un dato que en el frigerismo deberían leer casi como una victoria anticipada y usarlo a favor para evitar futuros errores no forzados, como las declaraciones de Lena que caldearon la sesión de este martes. El interés por el debate legislativo que muestra el PJ en Diputados anticipa una inclinación hacia la votación favorable. Con esa aprobación, y toda la discusión mediante, el proyecto debería tener un destino más fluido en su arribo al Senado.

Para esa instancia “faltan horas-silla”, explicó un involucrado a Letra P. Sería solo una cuestión de tiempos. Esto lo entendió el gobierno y mandó a su referente en la materia, el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, a decirles a los peronistas que en Casa Gris no había tal apuro. “Preferimos una buena ley, discutida y aprobada por todos, a una que salga rápido”, calmó las aguas el funcionario.

Según pudo confirmar este medio, la voluntad opositora es avanzar con la reforma. No hay margen en el PJ para mandar mensajes “anti-modernización” y ven en este proyecto una oportunidad para dar muestras de apertura y de escucha.