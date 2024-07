Patricia Bullrich dijo que LLA "ya absorbió" al PRO y en 2025 que hará campaña para el Gobierno

Live Blog Post

Sturzenegger adelantó que la "ley hojarasca" es "una ley sobre leyes inútiles"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que el oficialismo tiene "una agenda legislativa muy intensa" y adelantó que el primer proyecto que enviarán será la "ley hojarasca", al que definió como "ley de leyes inútiles".

"No esperen nada revolucionario, es una limpieza legislativa", resumió el economista este lunes en LN+ y apuntó: "La Constitución dice que todo lo que no está prohibido, está permitido, pero la lógica de las leyes en la Argentina nos llevaron a pensar que si no hay una ley que te permite hacer algo no lo podés hacer".