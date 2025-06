El petróleo sube 9% por el ataque de Israel a Irán: el impacto en Vaca Muerta y en la inflación de Milei

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una subida del 8,63%, hasta U$S 73,91 el barril, y el sector energético era el único que registró ganancias esta mañana (1,28 %). Estas fluctuaciones afectan los precios de Argentina porque el Gobierno decidió que el precio nacional se corresponda con el internacional.

El extitular de YPF de Raúl Alfonsín y exsecretario de Energía de Fernando de la Rúa, Daniel Montamat, explicó que, de sostenerse los precios de este viernes, se podría hablar de una balanza comercial energética "superavitaria de entre los U$S 8.000 y 8.500 millones" cuando se encuentra en U$S 6.000 millones y estimó que, si el conflicto escala, el precio del barril se puede disparar a U$S 120.