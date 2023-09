Debate porteño: los momentos más calientes entre chicanas e insultos

El primer duelo de la noche

No pasaron demasiados minutos para que llegara la primera chicana. Cuando tocó el turno de la presentación de Santoro, el micrófono no andaba y no se escuchó el monólogo del aspirante de UP. El libertario le reprochó la falla del audio a la gestión del PRO en el Canal de la Ciudad, encargado de la producción del debate. "Si gestionáramos nosotros ésto no pasaba", ironizó. El candidato de JxC quedó tocado: lo fulminó con la mirada y quedó molesto, incluso cuando se terminó el primer bloque de debate.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1707176588297585081&partner=&hide_thread=false #LaCiudadDebate Santoro a Jorge Macri: "Agradezco que me reconozcas que soy porteño de ley porque vos hasta hace cinco minutos eras el intendente de Vicente López" pic.twitter.com/uhZ6ZayBYk — LETRA P (@Letra_P) September 27, 2023

La segunda chicana

Santoro le tiró la partida de nacimiento a Jorge Macri por la cabeza. Primero, en su turno de preguntar, el candidato de JxC le preguntó al dirigente de UC, como "porteño", por la coparticipación de la Ciudad y los puntos que el gobierno de Alberto Fernández le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires. La respuesta de Santoro fue lacónica: "Te agradezco que me reconozcas que soy porteño de ley porque vos hasta hace cinco minutos eras el intendente de Vicente López".

La "no pregunta" de Marra

"Son unos delincuentes", le gritó Marra a Biasi por pertenecer al Partido Obrero y al acusarla de estar a favor de los piquetes. "¿Te gusta cometer delitos?”, la acusó en un intento de pregunta. “En este país hay hambre y miseria y lo peor que pueden hacer los empresarios ricachones es meterse con las mujeres pobres. Ustedes quieren sacar del medio a los que luchan. Vamos a estar más presentes que nunca en la Argentina que se viene”, le retrucó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1707179833485136256&partner=&hide_thread=false #LaCiudadDebate La no pregunta de Marra a Biasi: "¿Te gusta cometer delitos?" pic.twitter.com/Adm4CwdfVH — LETRA P (@Letra_P) September 27, 2023

Otro round

Hubo otro cruce entre el aspirante de la LLA y su rival de izquierda. Cuando Biasi terminaba de hablar preocupada por las primeras infancias, Marra le relató que este miércoles por la tarde, en un piquete frente al Ministerio de Trabajo, vio a una mujer dando de mamar a un bebé. "¿¡A vos qué carajo te importa lo que hace las mujeres?", le contestó la candidata.

La frase de Goebbels

Jorge Macri, en modo contragolpe. Uno de los pocos fragmentos que el dirigente del PRO tuvo que calzarse los guantes fue Santoro le cuestionó las excepciones en el código urbanístico de Vicente López, más de 500. El ministro desestimó las cifras: "Esperable de un candidato kirchnerista, 'miente, miente que algo quedará'".

Muy caradura

“Primero, me sorprende que te hayas presentado a candidato a jefe de Gobierno siendo parte del gobierno nacional, hay que ser muy caradura”, le lanzó Marra a Santoro. “Hay un tipo de hipocresía, porque seguís insistiendo en hacer regulaciones, querés seguir metiendo controles. La política pública para vos son controles. Te hago una pregunta rápida para cumplir con el cometido, ¿Vas a derogar la ley de alquileres o querés que los porteños sigamos sin poder alquilar?”, lo interrogó el libertario al dirigente de origen radical.

"Sos la antimeritocracia"

“Estás fuera de eje, agrediendo”, le dedicó, por su parte, Santoro a Marra. Y por segunda vez le recordó que la Comisión de Valores lo sancionó porque no rindió “el examen de idoneidad” (el libertario había acusado una "persecución" del kirchnerismo"). "Son 60 preguntas de múltiple choice. Tenías recuperatorio, sos la antimeritocracia. Venís a la televisión a mentir con mucha liviandad y hacés todo lo contrario en tu vida. No le interesa gobernar la Ciudad sino tener seguidores en las redes sociales”, le dijo, en uno de los pasajes que más aplausos despertó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1707190255370011116&partner=&hide_thread=false #LaCiudadDebate Santoro a Marra: "A vos no te interesa gobernar la Ciudad de Buenos Aires, te interesa tener seguidores en redes sociales" pic.twitter.com/fiVl4aViDF — LETRA P (@Letra_P) September 28, 2023

Los cierres

"Nosotros no vamos a pedir el voto por el amor, es un voto estratégico: Leandro santoro no tiene posibilidades nunca de ganar un balotaje, yo sí. Leandro Santoro va a salir tercero, está muy nervioso por eso y por eso son las campañas sucias en mi contra", acusó Marra en su conclusión final, al admitir lo que había sido su estrategia de polarización. "Después voy a tener la posibilidad de debatir contra Jorge Macri, por eso hoy no me enfoqué en todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio en la Ciudad", completó.

"El Frente de Izquierda viene a ocupar ese lugar porque el peronismo hasta ahora ha cogobernado y ahora se plantean otro cogobierno entre la libertad avanza y el macrismo. Por eso el FIT es la opción para todos los trabajadores de la Ciudad”, dijo Biasi.

"Me apasionan los desafíos, me desafían los problemas que están por venir. Si logramos que Patricia Bullrich gane en la Nación, el trabajo será más fructífero. Gracias a los que eligen esta ciudad y a los kirchneristas que la agreden pero la eligen para vivir", concluyó Jorge Macri.

"Si pensás que en la Ciudad se necesita más amor, más corazón y sensibilidad, te pido en serio que tengas en cuenta que el 22 de octubre tenemos una última oportunidad de construir una sociedad más inclusiva”, lanzó Santoro, al pedir explícitamente el voto del electorado que en las PASO se inclinó por Martín Lousteau, el derrotado en la interna porteña de JxC.