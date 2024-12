Buenos Aires: un paro sorpresivo de colectivos vuelve a poner las miradas sobre el ministro D'Onofrio

Se trata de los conductores del TALP 338 y 406 La Costera, quienes iniciaron una medida de fuerza sorpresiva tras un hecho de violencia contra un conductor de la línea 338 que une La Plata con San Isidro (338). La noticia se conoció a través de las redes sociales. "Los coches circulando con banderas apagadas y después a guardar", se informó a través de una de las cuentas. "Los coches terminan el recorrido y no salen hasta nuevo aviso", agregaron.

chofer-del-talp-agredidojpg.webp La agresión a un chofer en la provincia de Buenos Aires complica más a D´Onofrio.

Jorge D'Onofrio, en el ojo de la tormenta

Nuevamente las críticas apuntan al ministro de Transporte bonaerense, quien en abril de 2023 culpó a las empresas de transporte por no colocar las cámaras de seguridad que, según indicó, el Estado provincial había adquirido. No obstante, las críticas hacia el Ejecutivo provincial se posaron sobre la falta de control y seguimiento a las empresas en la colocación del sistema de monitoreo. Aquellas declaraciones surgieron luego del asesinato del chofer Daniel Barrientos y el paro de colectiveros, cuando aseguró que pese a la inversión del Gobierno en seguridad, hay muchas mejoras que las empresas no hicieron.